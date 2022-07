Se crea en Sevilla la Asociación Cultural de Mujeres ‘Macondo’

P- ¿Cuáles son los objetivos de esta asociación cultural?

R- En los estatutos de nuestra asociación se recogen varios fines, el primero de ellos es promover la cultura entre las mujeres. Además, de fomentar la participación y presencia de las mujeres en la vida cultural y gestionar la asistencia a eventos culturales que se realicen en la provincia. Otro de los objetivos que perseguimos es promover la lectura entre nuestras asociadas, las visitas en grupo a cualquier lugar de interés artístico o cultural, la realización de conferencias mensuales por parte de personas de reconocido prestigio en el ámbito de su profesión dirigidas a dar cumplidas respuestas a nuestras demandas de índole social, cultural, artístico, sanitario... .

P- ¿Cuál es el ámbito de actuación de 'Macondo'?

R- El ámbito territorial de acción de la asociación es provincial.

P- ¿Qué actividades van a desarrollar?

R- Ya hemos empezado organizando diversas visitas a monumentos y exposiciones y salidas al cine. La primera actividad fue al Museo Bellver, en la calle Fabiola. Queremos realizar diferentes clubes de lectura, talleres de lectura compresiva, talleres de escritura creativa, presentaciones de libros y tantas actividades relacionadas con dicha actividad como sean demandadas por las mujeres. También programamos actividades para acudir a ver obras de teatro o conciertos y demás iniciativas que resulten de interés a las mujeres que forman parte de la asociación. A partir de septiembre queremos organizar mensualmente, en la medida de lo posible, distintas conferencias impartidas por profesionales de reconocido prestigio dentro de su ámbito de actividad.

P- ¿Hay interés por la cultura?

R- Sí, sí. Muchas mujeres tienen inquietudes por conocer Sevilla, pero especialmente de escribir. Por eso quiero organizar, después del verano, talleres de escritura creativa, que es algo muy sanador.

P- ¿Es una asociación para las mujeres de Pino Montano?

R- No, no, para las mujeres en general. No tenemos color político, sólo nos interesa la cultura. Pretendo que sea un punto de encuentro. Las mujeres de mi edad (de entre 50 y 60 años) estamos acostumbradas a no ir solas a los eventos culturales y solemos ir en grupos. Por eso, nosotras decidimos dónde queremos ir y cuándo. No hablamos de maridos, ni de hijos, ni de nietos, sino de nosotras y nos reencontramos.

P- ¿Qué perfil tienen las 'macondianas'?

R- La edad media de las asociadas es de unos cincuenta y tantos años. La mayoría no tienen pareja y hay muchas viudas con enormes inquietudes de aprender y conocer Sevilla, su riqueza cultural y que, curiosamente, nunca han ido a un museo o un concierto. Mujeres de 60 años dedicadas a su familia, que no han salido de casa y no han tenido la oportunidad que ahora les ofrecemos. Mujeres entusiastas, curiosas, inquietas, con muchas ganas de disfrutar. En general, mujeres que demandan compañía, charlas, ir al cine y hacer visitas con todo lo que tenga que ver con Sevilla. Hay una aceptación que me emociona, vienen totalmente entregadas a la asociación y con ilusión de que van a culturizarse y pasarlo bien.

P- ¿Hay que pagar alguna cuota para hacerse socia?

R- En principio, no hay que pagar cuota, pero sí el precio de la entrada a los espectáculos que organizamos. La cultura en general es cara.

P- ¿Tienen algún teléfono de contacto?

R- Actualmente tenemos un grupo privado de wasap y estamos en Facebook (Elisa Del Pozo Castro-Asociación Cultural de Mujeres MACONDO), donde diariamente publico eventos de interés (presentación de libros, conciertos, agendas culturales de la provincia de Sevilla, flamenco, noticias culturales de periódicos, etcétera) y compartimos enlaces.