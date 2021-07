Sebastián Yatra, a lo grande en el Cartuja Center

Tras este momentazo y volver al escenario, se levanta la camiseta para cantar TBT . «Apuesten por el amor de verdad, España. Apuesten por esas personas que nos hacen sentir vivos, que nos cuidan y nos liberan. Las que no nos quieren o no nos necesitan que sigan su camino. Todos tenemos nuestro propio destino... Venga, vamos, conmigo, pero duro», expresa para que el público siga cantando junto a él.

Por Perro y Traicionera son las siguientes canciones que la gente canta como si no hubiese un mañana, con ganas de volver a vivir conciertos en los que la música unía al público entre apretujones. Gritos, aplausos, emoción... parece que sí es un concierto de los de antes , pero en esta ocasión con medidas covid y videollamadas con amigos y familiares que no pudieron ir.

El artista realizó un concierto plagado de sus grandes éxitos: siguió con Ya no tiene novio, Runaway y Como mirarte. A las personas les costaba mantenerse sentadas en los asientos, querían saltar, abrazarse, chillar... Desde los niños pequeños que iban a ver el concierto con sus padres hasta las personas de mayor edad. Todos, de todas las edades, estaban entusiasmados.

«Cuando comencé a escribir canciones, lo hacía porque era una forma de desahogarme y sacar todo lo que tenía dentro. Soy una persona muy sensible y la vida la siento... Hace 3 años escribí una canción que nunca me imaginé que era la canción que yo y muchos de nosotros necesitábamos. En un año y medio nos hemos alejado de muchas personas, pero debemos tener la esperanza de volvernos a encontrar», dice Yatra entre aplausos para seguir con Un año: «Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primeras, de un verano eterno me enamoré...».

Cristina, Robarte un beso, Chica ideal y No hay nadie más fueron las últimas canciones con las que el cantante deleitó a su público. «¿Dónde está Colombia esta noche? ¿Dónde está México? Gracias por hacer el viaje muchachos. Esta noche estamos en España, agradecidos por este hermoso país, por abrirnos las puertas, por permitirnos crecer y aprender de su cultura y sus costumbres», expresa antes de volver a bajar del escenario y bailar entre el público mientras canta.