«Segunda piel»: Tradición y reflexiones se unen en la madurez bailaora de Mercedes Ruiz

“Bailar y sentir que, bailando, me nace una segunda piel: que habla por mí, que alborota mis emociones; que, desnuda, me viste y me transforma: mi piel flamenca: Segunda piel”: así se titula la bailaora Mercedes Ruiz el que es su décimo espectáculo propio sobre los escenarios, toda una celebración del baile íntimo, donde esta figura indiscutible del actual flamenco, indaga y bebe de la tradición, apostando por la renovación de las formas del arte andaluz.

Tras su presentación absoluta en Cusset (Francia) el pasado enero, y el estreno nacional en el marco del XXVI Festival de Jerez, Mercedes Ruiz llega el próximo 10 de junio hasta el Auditorio Nissan Cartuja para presentar en Sevilla un espectáculo que es todo un reflejo de su propia evolución, que es el décimo montaje de su propia compañía y el sexto que realiza bajo la dirección de escena del sinigual dramaturgo nacional Francisco López: “Segunda piel”.