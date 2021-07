Siloé: «Tenemos unas ganas terribles de aterrizar en Ronda para cantar»

“Tenemos unas ganas terribles de aterrizar en Ronda para cantar, uno de los pueblos más bonitos del mundo”. Así se ha expresado Fito tras preguntarle por el próximo concierto de Siloé en Ronda el 24 de julio. Él, junto a Xavier, confiesa que el grupo tiene preparado un “show increíble” en el que no faltaran las sorpresas. “Cuando parezca que se ha acabado el concierto, no se habrá acabado. La gente no se irá”, nos adelanta. “Lo que hacemos nosotros no está en Spotify, sino en el directo”, añade Xavier. Ambos charlan con nosotros sobre la reedición de Metrópolis, que cuenta con 10 singles en los que colaboran artistas con los que siempre habían querido cantar: Miss Caffeina, Belén Aguilera, Delaporte, Dani Fernández, Subze, Varry Brava, ELE, Kingdom, Conchita y Miguel Campello. Además, Fito nos canta la canción La Verdad, con la que debutaron en 2016.

El grupo define ‘Metrópolis 2.0’ como un disco “enérgico y colorido”, dos adjetivos con los que también se sienten identificados ellos. Surge de un crowdfunding que contó con el apoyo de sus seguidores y que hicieron tras quedarse sin gira por la COVID-19. “Nos hace mucha ilusión consolidar nuestro equipo de fans porque hace que nuestra música se convierta en algo real y deje de ser una movida que está en nuestra cabeza”, expresa Xavier. Al grupo le da vida que la gente haga suya sus canciones. “La música la hacemos para ellos”, afirma el DJ. De hecho, la canción La vida que me das, junto a Miss Caffeina, es uno de los temas más escuchados por sus seguidores. Un single dedicado “a los sanitarios y a toda la gente que estaba poniendo su vida para que se pudiese salvar la de los demás”.