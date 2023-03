«Somos el vehículo del gran maestro Falla y esto es una responsabilidad muy grande»

Ha comentado el alto nivel de exigencia que implica el personaje de Salud, ¿Cómo se convive durante dos horas con una mujer como ella?

Yo lo paso mal de continuo. El problema de Salud es que lo tiene en la cabeza y cuando uno está malo de la cabeza no se pasa bien. Yo creo que es mi cometido, porque somos vehículo del compositor. Siempre cuando me pongo frente a una página, si el autor ha escrito una corchea con puntillo y dos semicorcheas seguidas y luego en la siguiente hace todo lo contrario, es porque es por algo, ese hombre no se ha sentado y ha escrito éso porque ha querido. Y todo eso tiene que entrar dentro del tormento. Creo que, muchas veces, la música de Salud es música de medida atormentada y por ello se refleja musicalmente.

En Granada homenajeó a Falla con “Siete canciones populares españolas”. ¿Qué significa para usted interpretar a este autor?

Somos el vehículo del gran Falla y esto es una responsabilidad muy grande. Porque “La vida breve” es la ópera por antonomasia del maestro y tenemos el deber de emplear el mismo tiempo, casi, que empleo él en hacerla.

El dramaturgo Giancarlo Del Mónaco, nos descubre un “Nuevo Falla” a través de su particular puesta en escena ¿Cómo se siente con esta recreación?

Soy una enamorada de la producción de Giancarlo del Mónaco. Creo que si Falla estuviera vivo, le gustaría muchísimo porque va directamente a la médula de lo que Falla quería interpretar, que es el pazo, el dolor, la miseria de esta mujer. No sólo de ella, sino de todo, del trabajador, de la fragua...

De verdad, es que yo soy una enamorada de esta producción. Además, la trabajé con él en zarzuela y, sinceramente, es muy difícil, muy costosa, anímicamente para mí, pero gustan estos retos.

¿Qué le reporta a Ainhoa Arteta que se abra el telón del Maestranza?

Imagínate como me puedo sentir. Además, todo lo que me pasó fue en el hospital Virgen del Rocío, aquí en Sevilla, y cuando he estado en peligro de no volver a cantar. Por estar ya en este en este nivel y con una obra como “La Vida Breve” de Falla”, no puedo darle más que gracias a Dios.

Si quieren ver un espectáculo flamenco y refinado, pero con mucha raíz con mucha enjundia, con todo lo que es Andalucía, no se pierdan “La Vida Breve”. Es una obra maestra

Un saludo muy grande a la audiencia de El Correo de Andalucía.