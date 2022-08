Todo el mundo odia a Johan: comedia negra, ácida y divertida (***)

El joven director noruego Hallvar Witzø no tiene ningún problema en reivindicar la rebeldía y lo diferente. Así lo hizo en su único cortometraje Tuba atlantique (2010) y ahora desarrolla y expande con Johan, un protagonista distinto, adorable y tan frágil como carismático.

Johan nace en el seno de una familia noruega en los años de ocupación nazi, tan fantástica como sensacional, su padre y su madre se dedican a volar puentes para evitar el avance alemán y la invasión de su país. El amor por la dinamita y por las explosiones no gusta en su entorno. Es por ello que su heterodoxa familia no goza del beneplácito de la comunidad, digamos que son el verso suelto que no encaja en el canon establecido, de ahí el título de la película. Desde temprana edad la vida de Johan quedará marcada por la singular profesión de sus progenitores.

La fatalidad lo guía y lo va a acompañar a lo largo de su vida. Su amor por la dinamita le permite viajar al extranjero, conocer otras gentes y otros países, la misma, que en una travesura de joven, trunca e impide consumar la hermosa historia de amor con su querida y amada Solvor.

Witzø construye un relato desenfadado, cargado de humor negro en el que narrado en forma de cuento deconstruye con sagaz maestría la trayectoria vital del protagonista. Mientras le acompañamos observamos cómo sin motivo alguno es despreciado por su comunidad y descubrimos su auténtico valor, como ser libre, distinto y auténtico.

El actor Pål Sverre Hagen y la actriz Ingrid Bolsø Berdal sobresalen dando vida al dúo. También están muy bien el elenco de actores y actrices que los acompañan. Si pueden no se pierdan esta explosiva y divertida película.



Todo el mundo odia a Johan ***

Noruega 2021 93 min.

Dirección Hallvar Witzø Intérpretes Pål Sverre Hagen, Ingrid Bolsø Berdal, Ine F. Jansen, Paul Ottar Haga, Jonh F. Brungot, Vee Vimolmal, Hermann Sabado.