Todo un reto del Ballet Flamenco de Andalucía

De las obras de García Lorca se han hecho ya tantas versiones, que supone todo un reto abordar un nuevo montaje. En ese sentido, cabe destacar la originalidad de esta propuesta que, con vocación atemporal se centra, por un lado, en las músicas y danzas folclóricas que inspiraron al poeta y, por otro, en todo aquello que no está documentado pero que seguro que también influyó en su espíritu y en su obra, como la danza contemporánea de Marta Graham y los sones jazísticos del saxofón, interpretado aquí en directo con suma brillantez por Juan Jimenez, junto a la no menos fascinante percusión electrónica y creación sonora de Daniel Muñoz, “Artomático”, el piano de Pepe Fernández, la percusión de Raúl Domínguez ‘Botella’ y Antonio Moreno y las guitarras de Pau Vallet, Juanma Torres y Alfredo Lagos, quien nos deleitó con un toque por seguiriyas que nos supo a poco.





Todos ellos conforman un exquisito entramado musical al que hay que añadir un fastuoso vestuario y una iluminación, rica en matices, que potencia las emociones que proponen los bailes, una variada sucesión de piezas que transitan por el folclore de épocas pasadas, pero con el sonido y el tempo de ahora. Así, para empezar, y tras habernos brindado la Caña de Antonio el Bailarín como homenaje a su figura, del que este año se cumplen cien años de su nacimiento, el ballet se adentra en los sones de La Cachucha y las Zambras del Sacromonte de Granada, con un número de danza tan enérgico como virtuoso y alegre. Tres cualidades definitorias del resto de los bailes, que combinan el folclore con la danza contemporánea, el flamenco y algunas referencias directas a la obra de Lorca, como ‘La danza de la mariposa blanca’ de La Argentinita, ‘La danza del Fuego’ del ‘Amor Brujo’ que Falla creara para Pastora Imperio, o ‘El lenguaje de las líneas’, que Lorca escribió en 1935 para La Argentina recitada aquí con sorprendente dominio por la bailaora Julia Acosta. Especial brillo adquirió el ‘Anda Jaleo’ y ‘El Café de Chinitas, al que el artista invitado Manuel Lombo dotó de un matiz casi intimista. Lombo fue el encargado también de cantar los diferentes pregones que, a modo de transición, iban enlazando los diferentes números y cuadros. Teniendo en cuenta que no es su registro habitual, podría decirse que defendió bien sus cantes, aunque se regodeaba tanto en los quejios y melismas que resultaba un tanto afectado. Todo lo contrario que Sebastián Cruz y Vicente Gelo, quienes pusieron con su cante la flamencura que se pierde en la mayoría de las piezas, debido a la continua combinación dancística y musical, de la que no se libra ni la seguiriya que nos brinda Úrsula López junto a la guitarra de Alfredo Lagos, una suerte de cruce entre el flamenco y la danza contemporánea que, aunque registra figuras impactantes, no acaba de transmitir el universo emotivo de ese palo. No obstante, cabe destacar la riqueza documental del guion, la espectacularidad de la puesta en escena y la calidad del cuerpo de baile.