‘Todos lo hacen’: idea alentadora, resultado sin gancho, sin alma

Martín Cuervo después de realizar dos cortometrajes Final (2007), finalista de los Premios Goya y Someone Like You (2011) en la que un padre y un hijo se reencontraban después de veinticinco años, se estrenó el año pasado como director y guionista en el largometraje con Con quien viajas, una tosca y anodina comedia de viajes tan atolondrada y hueca como prescindible. Contaba con el protagonismo de Salva Reina, Ana Polvorosa, Pol Monen y Andrea Duro y estaba coproducida, por Neón Producciones, Álamo Producciones y por la también distribuidora A Contracorriente Films.

Hugo Martín Cuervo, con las productoras Álamo Producciones, El mejor verano de mi vida (2018), Hasta que la boda nos separe (2019), Superagente makey (2020), Mamá o papá (2020) junto a A Contracorriente Films y el protagonismo de Salva Reina, vuelve a ponerse al frente de la dirección con esta Todos lo hacen, y esta vez el guion lo deja en manos de Marta Sánchez e Irene Rubio.

Pleno invierno, nieva. Cuatro años después de celebrarse sus bodas en un hotel de montaña, tres parejas y una mujer viuda están invitadas en el mismo establecimiento a pasar un fin de semana. Dos de estas parejas siguen juntas. La tercera, aunque ya separada, se une a la fiesta. El propietario del hotel les quiere chantajear porque pagaron la celebración de sus enlaces de forma fraudulenta. Al día siguiente aparece muerto. Todas y todos son sospechosos de haber cometido el crimen. En medio de la nevada aparecen dos guardas forestales, ambos intentarán resolver el misterio.

Nacida a la sombra del éxito de la película Puñales por la espalda (2019), Todos lo hacen es un desafortunado intento de trasladar el universo literario de la escritora Agatha Christie a la idiosincrasia española con la picaresca de fondo. Seguramente la idea en abstracto, incluso en papel, podía ser alentadora, pero lo que vemos en pantalla da como resultado un conjunto mal construido, sin gancho y sin alma.

Empezamos por un guion que parece escrito por principiantes, un diseño de producción más propio de un programa de televisión que de una película, una fotografía de telenovela, unas interpretaciones de función universitaria sin pulir y una puesta en escena tan básica, como molesta y afuncional.

Yo no le he visto la gracia por ningún lado y si las ganas de huir del cine como de la niebla que nos invade.