Tori y Lokita: pisar la dignidad sin sensiblería ni dramatismos

Se han cumplido diez años de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea la Declaración de los Derechos Fundamentales. En ella reafirma “los derechos que emanan, en particular, de las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la Unión y por el Consejo de Europa, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.”

En los citados Derechos la Unión Europea reconoce los derechos, libertades y principios enunciados a continuación: Art.1. Dignidad Humana; la dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida. Art.2. Derecho a la vida; toda persona tiene derecho a la vida. Art.3. Derecho a la integridad de la persona; toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. Art.4. Prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes; nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Art.6. Derecho a la libertad y a la seguridad; toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Art.20. Igualdad ante la ley; todas las personas son iguales ante la ley. Art.24. Derechos del niño; 1. Los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. 2. En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial.

Tori y Lokita la protagonizan una chica joven y un niño, ella es una adolescente de poco más de quince años, él un chaval de once. No son hermanos, pero la necesidad hace que así lo quieran y así se comportan. Quieren estar juntos y apoyarse para conseguir sus sueños en esta la tierra de derechos, de bienestar, de libertad y de democracia. No será fácil. La maquinaria burocrática les castiga con violencia institucional, la gente que les ayudó a llegar a Bélgica les extorsiona y unos traficantes de drogas se aprovechan de su necesidad para explotarles.

Lo que hacen los autores de La promesa (1996) y Rosetta (1999), los belgas y hermanos Dardenne, al contarnos la historia de Tori y Loquita es denunciar sin sensiblería ni dramatismo la vulneración sistemática de una gran parte de los Derechos Fundamentales de dos personas menores de edad que naturales de África ahora viven en la Europa de la opulencia.

Ambos padecen y sufren de asepsia institucional cuando no desprecio. Ambos son tratados como gérmenes infecciosos. Su dignidad y sus derechos se violan ya sea por parte de las instituciones que deben velar por su bienestar, como por las personas que se benefician de su desamparo. No se les respeta ni se protegen. No están seguros. Sufren explotación, trato inhumano y degradante. No se les asegura su bienestar, al contrario, lo cercenan y bombardean. No son iguales ante la ley porque carecen de una chequera que les abra las puertas de los bancos y sobre todo, porque no son blancos.