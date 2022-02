Tras los pasos del mayor escultor del siglo XX

Lorenzo Coullaut-Valera tuvo ocho hijos y dos hijas, y cuatro de ellos se dedicaron al arte, así como sus hijos. Su hijo Federico heredó su arte y los encargos inacabados así como su red de relaciones, especializándose en imágenes para Semana Santa repartidoas por toda España.

Su nieto llamado Covatelo se dedicó a la escultura abstracta, y su bisnieto Federico hoy es un reputado arquitecto y dibujante de Segovia. Uno de sus descendientes compró hace una década la casa familiar, del siglo XV en Marchena, la Casa del Ave María.

Otro es Enrique Iniesta, que se se convirtió en biógrafo de Blas Infante y pilar del Andalucismo. Una calle de Marchena lleva hoy su nombre. La cara de su madre es una de las tres mujeres del monumento a Bécquer.

Aparte de obras más conocidas, hizo más de 30 monumentos en las principales ciudades de España, y también en Uruguay y El Salvador. También hizo obras para las exposiciones de 1929 de Sevilla y Barcelona. Además, hizo un boceto también inédito para la Semana Santa de Sevilla, el paso de las Negaciones de San Pedro, que luego aprovecharía su hijo.

Como ocurre con muchos artistas, su vida fue complicada, y en el Madrid de 1902 pasaba incluso necesidad para salir adelante. Trabajaba para subsistir de día, y de noche se dedicaba a la escultura así que no tardó mucho en caer enfermo. “Había tenido que irme de la casa de huéspedes porque no podía pagar. Pero como el sereno me conocía, por diez céntimos me abría la puerta de madrugada, claro que tenía por cama un peldaño de la escalera”, recuerda en unos audios recuperados de la época.

Aunque tenía un tío influyente, Juan Valera, no usó esa influencia, fueron dos personas de su círculo los Alvarez Quintero quienes lo ayudaron encargándole el monumento a Bécquer para el que posaron tres vecinas de Marchena, familia del escultor.

La ayuda de la prensa

Y en la España de principios de siglo, la prensa de la época fue su salvación económica. Un amigo le propuso vender bocetos a La Ilustración Española y Americana, que reproduciría sus trabajos por 15 duros de la época. Esos primeros relieves fueron publicados en varios periódicos de Madrid.

Así comenzó a ser conocido. En adelante, tuvo relación preferente con los periodistas, gracias a los cuales poco a poco fue adquiriendo fama y prestigio. De hecho el director de ABC, Torcuato Luca de Tena, financió su monumento a Colón en Sevilla para la Expo del 29.

Contaba el escultor que su principal obra había sido el monumento a Cervantes, proyecto pensado para la Plaza de America de Sevilla y finalmente instalado en Madrid. Su obra más difícil fue la Dulcinea.