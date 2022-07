En la vida real fueron psiquiatras y funcionario de Justicia; en la ficción que es el arte, son fotógrafos conceptuales que escogen un tema –en este caso el padre del Humanismo y de la Gramática española como ya hicieron antes con Bécquer- para desarrollar su pensamiento –el de ellos y el del personaje que no es otro ahora que Elio Antonio de Nebrija- y relacionarlo con los textos científicos, pedagógicos, literarios, etc. de este, volcados en las obras hechas ex profeso para él, o para ellas.