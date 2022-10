Un drama de lo más reconfortante

Un drama autobiográfico con tintes cómicos que nos lleva en todo momento de la risa a la congoja. Es lo que nos proponen Antonio Álamo y Abel Mora con esta obra, que aunque gira en torno a un tema duro, resulta de lo más reconfortante.

Al principio de la obra Abel se presenta como a un actor que ha participado de películas importantes, aunque dada su condición de actor de carácter, su cara no le suena a nadie. Así, según esta primera escena parece que la obra se encamina a reflexionar sobre la dura vida del actor. Pero eso no es más que un guiño porque, acto seguido, la dramaturgia da un giro inesperado y el personaje se centra en contarnos como fue el proceso de su enfermedad: un cáncer de colón que lo dejó fuera de combate durante un año y medio y del que por poco no sale. Pero por fortuna él salió, gracias a un cirujano que cortó por lo sano una buena porción de sus vísceras y gracias, probablemente, a que Abel cada vez que le preguntaban sobre la operación o los tratamientos que tenía que seguir siempre contestaba: Sí a todo, maravilla.

Y cuando ya creíamos que la obra se conformaba como un monólogo, un tanto intenso y duro, Antonio Álamo imprime otro giro a la dramaturgia y aparece un personaje femenino, interpretado por Maka Rey que, de entrada, realza el espacio sonoro con algunas canciones y toda una gama de sonidos que potencian las emociones que el personaje central nos describe con su historia.

Podría parecer que se quedaría en ese papel de apoyo formal, pero en un momento dado otro giro de la historia le da voz y, a manera de un singular alter ego, llevará el discurso de Abel hacia el terreno de la comedia, que como no podía ser de otra manera, está impregnada de “mucha guasa gaditana”. A partir de ahí el ritmo del espectáculo va en ascenso hasta el final, cuando Abel se reconoce curado y llega a una sorprendente conclusión que aquí no vamos a detallar, por aquello de no destripar el relato.

Cabe destacar el grado de verdad que se desprende de la obra, y no solo porque el protagonista esté contando en primera persona su enfermedad real, sino porque Antonio Álamo ha dotado al texto del humor propio del pueblo gaditano, patria chica de Abel Mora, y ha conseguido que su discurso se ajuste a la forma de hablar del personaje real, que nos cuenta su historia sin prisas, y con las pausas justas, echando mano de la vis cómica y la maestría que le caracteriza, que para eso él es un actor con un larga y fructífera trayectoria en las lides de la interpretación, tanto teatral como cinematográfica. Cabe resaltar también cómo Maka Díaz imprime a su personaje un ritmo ascendente, canta de maravilla y borda el acento cubano, hasta el punto de que a más de uno nos hizo dudar de su procedencia.