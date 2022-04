Vaca: terrorífica, esclarecedora a la vez que tristísima

Resulta paradójico que la única especie de este mundo que es capaz de pensar, hablar y razonar también es la única que tiene la capacidad de autodestruirse. Miles de guerras y de conflictos bélicos así lo atestiguan. De hecho, ahí está la historia para corroborarlo. Las marcas que hemos ido dejando a lo largo de miles de años hablan de la maldad del ser humano como si fuera un hecho natural. Eminentes personas expertas en filosofía, en antropología, psicología o en sociología siguen debatiendo al respecto. De todas los seres que pueblan este planeta, el ser humano es el único que distorsiona todo, alguien diría que su origen es extraterrestre.

Desde el Informe Brundtland de las Naciones Unidas de 1987 en el que se empezó a hablar de desarrollo sostenible, hasta el reciente informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, IPCC, publicado hace unos días, sólo se han puesto parches a las barbaridades que realizamos, y al planeta lo seguimos explotando y tratando como un vertedero. Hasta Fernando Valladares, reputado biólogo y profesor de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) junto a un grupo de eminentes científicos y científicas, protestó el otro día contra la inacción en la lucha contra el cambio climático lanzando pintura contra la fachada de las Cortes.

También se ha dado por hecho de que la especie humana es la única capaz de sentir, de crear y de imaginar una vida futura para mejor. Y de nuevo se vuelve a la paradoja, la especie que debiera cuidar, mejorar y atender el planeta y los seres vivos que lo habitan se caracteriza por su egoísmo y por hacer todo lo contrario.

Luma es una vaca lechera que vive y trabaja en una explotación ganadera de Inglaterra. Vive en un espacio ridículo, come lo necesario y sus únicos objetivos son dar leche y parir. Comer pienso, ser ordeñada, volver a comer pienso, vuelta al ordeño. Parir. Sólo alguna vez quienes se aprovechan de ella- los simpáticos seres humanos - la sacan a pastar fuera del recinto, al campo.

Con Vaca, la cámara de Arnold se baja a su altura y en el metraje se detiene en su mirada y en sus gestos para contarnos su vida cotidiana, su pesar. Día a día vemos y sentimos lo que Luma, sumisión, miedo y resignación. Y aquella parte de ella que imaginamos en un plato o en un vaso se vuelve amarga y ácida.

La paradoja se explica en esta luminosa a la vez que tristísima película, en la necedad y en la incongruencia del inteligente ser humano, incapaz aún de comprender y aceptar el valor inherente que tienen el resto de especies que pueblan este planeta. Por respeto y por nuestro bien, urge legislar al respecto para darles los derechos que les son propios.

La metáfora también aparece en esta esclarecedora película. De tan nítida asusta. La vida de Luma se asemeja tanto a la de un ser humano de clase humilde de las sociedades occidentales, que produce estupor. Como ella, este vive en un espacio reducido, come y produce, come y produce. Su único objetivo es producir. Muchas veces le maltratan, otras le explotan pero tiene la suerte de poder comer carne y beber leche cuando quiere. En Sevilla ir a la Semana Santa y a la Feria a tomar rebujito y tapas de jamón. También, cada cierto tiempo, tiene la posibilidad de partir unos días de vacaciones. Así, día tras día. Año tras año. Hasta que ya no sirve y se le abandona y descuida en una residencia. Acaba como la dócil Luma.

La paradoja, la metáfora y el estupor se conjugan de forma extraordinaria en esta maravillosa película. Interesa y molesta tanto no solo por lo que se ve, terrorífico, también por lo que deja intuir.

Naturalmente sufrirá el desprecio y desdén de liberales, neoconservadores y ultraconservadores de este país. Por interés, serán quienes se queden en la epidermis. Afortunadamente provocará la reflexión en el resto.

Siendo merecedora del premio a la mejor película del pasado Festival de Sevilla solo le dieron el de mejor montaje. Es el estreno más interesante de la semana y sólo se podrá ver el próximo martes día 12 a las 19.00 h en el Cine Avenida.