Valdés Leal celebra su 400 cumpleaños en el Ayuntamiento

Actualizado: 14 nov 2022 / 09:43 h.

La Casa Grande de los sevillanos se viste de gala con la exhibición de veinte obras seleccionadas de entre algunos de los más veteranos maestros actuales de la pintura sevillana, como son: José Luis Mauri, Francisco Borrás, Juan Antonio Huguet Pretel, Lourdes Cabrera, Manuel Arcenegui, Juan Francisco Cárceles, Juan Valdés, Antonio Zambrana, Manuel Manzorro, Juan José Gómez de la Torre, Ignacio Cortés, Daniel Bilbao, Elena Montero, Manolo Cuervo, Joaquín González, Concha Ybarra y también con las obras de otros tristemente ya desaparecidos como Cristóbal Aguilar, Daniel Puch, Miguel Pérez Aguilera y Carmen Laffón.

Técnica mixta, de Manuel Sánchez Arcenegui.

La exposición rinde homenaje a uno de los grandes autores del barroco internacional (no sólo español, no sólo sevillano), pues fue él, el que elevó a las más altas cotas la teatralidad que significa la pintura la pintura de su época, fuesen estas religiosas, retratos de coetáneos, alegorías jeroglíficas, etc.

Óleo sobre tabla de Daniel Bilbao

Pero en paralelo –y no es menor el intento- pretende rendir otro –u otros- homenajes merecidísimos y en paralelo, a todos esos autores mencionados antes, relacionados en cierto modo con lo que se ha dado en llamar “La Escuela Sevillana de Pintura”, una supuesta “escuela” de la que siempre se habla como si sólo existiera una única línea, pues al igual que los árboles, todos en mayor o menor grado no han sido o son sino ramas -que dentro del mismo- sea partiendo desde de la figuración o de la abstracción, no han perdido nunca “ese” cierto academicismo que voluntariamente han prolongado hasta hoy: una línea clasicista que convive con la multiplicidad de tendencias actuales.

Óleo sobre tabla de Francisco Borrás

Ninguno de los participantes en la exposición ha intentado reproducir el estilo, los temas, los personajes, ni las figuras de Valdés Leal. Tampoco han recurrido a sus modos de pintar a ráfagas, a “escobazos”, sino por el contrario son obras reposadas, alejadas de la precipitación del saturnal Valdés Leal.

Óleo sobre lienzo, de Lourdes Cabrera

Pintura social, pop art, impresionismo, puntillismo, historicismos de talante renacentista, romántico, o galante a la manera del XIX, realismos, bodegonismo, no son otra cosa que las estribaciones argumentales de esta forma de transmitirnos la dicción que desde el XV puede seguirse hasta ahora, en que el conceptual, las instalaciones, las performances, videocreaciones,... se imponen y con ellos, el nulo intento de que desaparezca la pintura.

Óleo sobre lienzo de Miguel Pérez Aguilera

No. Ni el Arte ha muerto, ni la Pintura tampoco, ni la Historia, ni nada porque como muy bien sabían Juan de Valdés Leal y Antoine Laurent Lavoisier: “la materia ni se crea ni se destruye, sólo se transforma”.

Óleo sobre madera, de Juan José Gómez de la Torre

Al margen de los valores pictóricos de esta exposición, uno de los grandes aciertos de ella es haber reunido a autores de varias generaciones juntos.

Óleo sobre tabla, de Juan Antonio Huguet Pretel

Otro y no menos importante, es que cada uno de los autores mencionados –y sobre todo los que han superado los 70 años de vida y hasta los 91 que tiene el mayor de ellos- merecerían una exposición antológica, retrospectiva e individual ¡¡¡YA!!!, al igual que tantos otros que también podían estar representados y que por razones de espacio, se han quedado fuera de esta muestra que tiene en Valdés Leal una razón excelente para recordar todo lo que ellos han supuesto para las generaciones posteriores, y para que con ello entren definitivamente en la Historia del Arte, no como ha pasado lamentablemente con tantos miembros de generaciones anteriores o perdidas, o con autores que de no ser porque alguien les dedique una monografía en una revista (especializada y de difícil acceso aunque ahora no hay excusa, porque existe internet), los vayamos sacando a la luz, como ha sido el propósito de los comisarios de la muestra Elena Montero Torrejón y Antonio Puente Mayor, y también lo es de este periódico, con la serie iniciada sobre Los Grandes Maestros del Arte Sevillano Contemporáneo.

Óleo sobre lienzo, de José Luis Mauri

En la inauguración de la muestra, que permanecerá abierta en el Patio del Consistorio hasta el 28 de este mes, tomó la palabra en representación del Alcalde, Juan Carlos Cabrera Valera, Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana y Presidente de la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo y los dos comisarios, contando en la presentación con las palabras del periodista Cristóbal Cervantes insertándolas magistralmente ante el numerosísimo público congregado para la ocasión, señal inequívoca de que este tipo de actos son más que necesarios.

Óleo sobre lienzo, de Elena Montero

Paisajes, obras idealizadas, bodegones, escenas mitológicas, desnudos, ...en bastantes técnicas y procedimientos, podrán conservarse en el recuerdo de quienes han tenido y aún tienen oportunidad de verlos en directo, como los que consulten el Catálogo editado para la ocasión y en el que se incluye biografía de los autores, foto de sus obras, y textos firmados por:

3 obras de Concha Ybarra, de 23 x 27 cm., en óleo/lienzo.