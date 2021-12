Y la danza se hizo cuerpo

Con ‘Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart’, una pieza de danza tan elegante como sugestiva y provocadora, Sharon Eyal y Gai Behan culminan una singular trilogía en torno al trastorno obsesivo compulsivo, que parte de un poema de amor del estadounidense Neil Hilborn que se reprodujo con rapidez por las redes sociales.

La primera entrega tomó el nombre del poema ‘OCD Love’ y su estreno en 2015 supuso el primer gran éxito internacional de L-E-V, la compañía que Eyal creó junto al productor Gai Behar en 2012. La segunda, ‘OCD Love Charter 2’, que pudimos ver en el Teatro Central en 2019, más que una continuación de la anterior es una visión del mismo tema desde un ángulo diferente. Al igual que esta tercera entrega, donde la compulsión no reside en los pasos y figuras, sino en la estructura incensare de la coreografía. Aquí la danza sitúa el centro en la pelvis, pasando de los releves a los pliés sin solución de continuidad. Un contraste que también se aprecia en el tratamiento coral de la coreografía, que aun manteniendo en todo momento a los bailarines en escena, otorga una presencia considerable a los solos, que se van sucediendo de una forma sumamente delicada, logrando integrar la individualidad en el conjunto.

Para ello, la obra cuenta con el alto grado de expresividad y limpieza técnica de los bailarines y bailarinas, quienes nos maravillan formando un todo indivisible entre danza y cuerpo, a compás de la música de Ori Lichtik, que marca un ritmo tan envolvente como impactante. En ese sentido cabe destacar el vestuario de Maria Grazia Chiuri y Christian Dior Couture, unos ajustados maillots que, a pesar de su preciosismo, consiguen fundirse con los cuerpos de los bailarines hasta elevar su esplendor a primer plano. Lástima que, a pesar del rojo corazón brillante dibujado en el maillot, las emociones no acaben de aflorar del todo.