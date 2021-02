El Corte Inglés lanza hasta el 28 de febrero rebajas del 70%

El Corte Inglés quiere terminar el periodo de rebajas por todo lo alto y por ello, del 25 al 28 de febrero, ha preparado una propuesta comercial centrada en grandes descuentos para encarar la recta final de estos dos meses de rebajas. “Lo mejor para el final” es una campaña diseñada para estos últimos cuatro días de rebajas para que el cliente pueda adquirir todo aquello que todavía le falta antes de empezar la nueva temporada.

En los departamentos de moda, lencería y zapatería habrá hasta un 70% de descuento con respecto al precio original del producto. Y en el área de hogar y accesorios, la mayoría de los artículos contarán con hasta un 60% de descuento.

Bolsos, carteras, sombreros, cinturones, gafas de sol, fulares de colores, chaquetas, vestidos, pantalones, gabardinas, trajes para todos, zapatos, sandalias, cosas para la casa, cojines, lámparas, mesas de comedor, librerías, sofás, una amplia selección de artículos en diferentes áreas de venta para aprovechar estos últimos cuatro días de rebajas.

En el departamento de Moda y Lencería las marcas como Woman Limited El Corte Inglés, Lloyds, Tintoretto, Fórmula Joven, Énfasis y Easy Wear íntimo, etc... estarán al 70% de descuento. En moda hombre, camisas y pantalones de Dustin que antes costaban 29,95 euros, estos días se podrán conseguir por 10 euros; y la firma Emidio Tucci, con prendas que antes valían 39,95 euros, tendrán ahora un precio de 12 euros.

En el área de Infantil, destacan las camisetas a 2 euros, pantalones a 5 euros, prendas de abrigo a 10 euros de firmas como Brotes, Freestyle, Bass 10 y Cartoons.

En Zapatería, habrá un 70% en botas y botines, en deportivos y zapatos de hombre, mujer e infantil. Y también hay que destacar una gran selección de deportivas de la firma Emidio Tucci, que antes estaban a 149 euros y ahora estarán a 49 euros.

En el departamento de Accesorios destacará el 60% de descuento en una gran selección de bolsos, pañuelos, mascarillas, guantes y en bisutería, la marca Vidal y Vidal sale estos días con una amplia selección de artículos también al 60%.

Los tratamientos faciales tendrán en Belleza hasta un 30% de descuento y algunos perfumes de Hugo Boss, Gucci y Calvin Klein, contarán con un 50%.

En el área de Hogar, hay que señalar hasta un 60% de descuento en ropa de cama, baño y mesa de firmas como El Corte Inglés, Ralph Lauren, Hugo Boss, Yves Delorme.

Hasta un 50% tendrá una gran selección de muebles de salón comedor y mesas y sillas de cocina, un 60% en menaje de mesa, cocina y decoración de marca El Corte Inglés, y hasta un 30% en productos de Bricor.

En el departamento de Deportes, estos días habrá hasta un 50% en una selección de textil deportivo de las marcas Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Arena, Speedo, y hasta un 50% en una selección de calzado deportivo de las marcas Nike, Adidas, Puma, Reebok, New Balance, Asics y Fila.

Y en el área de los videojuegos El Corte Inglés propone estos últimos días de rebajas el juego FIFA 21 a 25,90 euros (antes 69,90 euros) y el Juego The Last of Us 2 (PS4) a 29,90 euros, (antes 69,90 euros).

Y como también son días para aprovechar las ofertas en alimentación, la compañía ha querido destacar el jamón de cebo ibérico 50% de raza ibérica Julián Martín, pieza de 8 kg, que pasa de 159 euros a costar ahora 99 euros.