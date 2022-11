El Corte Inglés, primer centro comercial del mundo en lograr una estrella Michelin

El Corte Inglés se ha convertido en el primer gran almacén del mundo en contar con una estrella Michelin tras alzarse RavioXO del chef Dabiz Muñoz con su primera estrella de la Guía Michelin.

En concreto, RavioXO se hizo en la gala de anoche celebrada en Toledo con su primera estrella de la icónica guía roja tan solo seis meses después de su apertura el pasado mes de mayo en el Gourmet Experience de Castellana.

Dabiz Muñoz mostró anoche su alegría ante este nuevo reconocimiento, que quiso compartir con todo su equipo y puso en valor que se tratara de la primera vez que un proyecto ubicado en unos grandes almacenes se hace con este galardón internacional.

"Esta estrella sabe a gloria y todos los reconocimientos son maravillosos. Además, es la primera vez que unos grandes almacenes se alzan con una estrella Michelin. Empezamos a trabajar con El Corte Inglés hace 10 años y todo el mundo me decía que era una locura abrir allí, porque la apuesta por la gastronomía de El Corte Inglés no era la de ahora y parecía una locura. No solo ha sido espectacular todo lo que ha pasado con StreetXo y ahora con RavioXo", aseguraba Dabiz Muñoz en declaraciones a Europa Press al final de la gala.

Por su parte, fuentes de El Corte Inglés han asegurado a Europa Press que es un "honor acompañar a un chef con el talento de David Muñoz". "Nos alegramos por el reconocimiento conseguido, que supone poner en valor el trabajo del alma mater de RavioXO y a todo su equipo, a quienes felicitamos por este logro", han indicado.

RavioXo es un nuevo concepto gastronómico de Dabiz Muñoz en el que destaca la apuesta por los dumplings y cuya decoración fue llevada a cabo por el estudio de interiorismo de Lazaro Rosa Violán, mientras que la ejecución de la obra la hizo el departamento de proyectos de Real Estate de El Corte Inglés.

El nuevo estrella Michelin de Madrid es el segundo restaurante que el chef madrileño Dabiz Muñoz, que con esta estrella alcanza su cuarta tras las tres que tiene en DiverXO, ha abierto dentro de un centro de El Corte Inglés, ya que el primero fue hace 10 años con StreetXO, que estrenará nueva ubicación en las próximas semanas.

El nuevo StreetXO, que actualmente se encuentra en obras y estará ubicado en El Corte Inglés de Serrano, 47, duplicará la superficie que tenía en su primera ubicación, hasta alcanzar los 450 metros cuadrados.