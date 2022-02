La app que te permite comer con descuentos del 70%

La app Too Good To Go ha anunciado que ha logrado evitar el desperdicio de más de 6 millones de packs de comida de miles de establecimientos en España, evitando que acaben en la basura más de 6.000 toneladas de alimentos en poco más de tres años.

La empresa llegó a España en 2018 con el objetivo de evitar el desperdicio de la comida que sobra al final del día en los comercios. De esta manera, los negocios no tienen que tirar comida, los usuarios ahorran dinero al comprar alimentos de calidad con descuentos de casi el 70% y se evitan las consecuencias medioambientales del desperdicio.

"Acabamos de alcanzar los 6 millones de packs de comida salvados en España y estamos muy felices porque gracias a ello se han podido aprovechar todos esos recursos y ahorrar la emisión de más de 15.000 toneladas de CO2eq a la atmósfera", ha comentado la directora de Too Good To Go en España y Portugal, Madalena Rugeroni.

Además, según ha informado, en 2021, Too Good To Go salvó más de 3,8 millones de packs de comida en España, un aumento del 90% de packs de comida salvados respecto a los dos años anteriores. "Solo en el último año evitamos el desperdicio de más de 3.800 toneladas de comida y todo ello ha sido posible gracias a los más de 14.000 establecimientos que ya están unidos a nuestro movimiento y los más de 4 millones de usuarios, que representan casi el 10% de la población española, que cada día se acercan a los comercios a salvar sus packs de comida para que nada se desperdicie", ha señalado Rugeroni.

Durante 2021, nuevos usuarios y nuevos comercios se unieron a Too Good To Go en España para dar salida a su excedente de comida como La Tagliatella, Domino's Pizza, Decathlon, Aloha Poké, las tiendas de IKEA o grandes cadenas hoteleras como NH, Meliá o Barceló. Además, cadenas de supermercados como Carrefour y Alcampo fueron ampliando su colaboración y han implementado la app en todos sus centros de España, habiendo salvado más de 200.000 packs de comida cada una.

La compañía avanza que para este 2022 su objetivo es salvar 5 millones más de packs de comida antes de finalizar el año. "Estamos viendo que cada día hay una mayor concienciación y una mayor voluntad por parte de los consumidores así como de las pequeñas y grandes empresas del sector alimentario de actuar para avanzar hacia una gestión y un consumo de los alimentos más responsable, consciente y con menos impacto medioambiental", afirma Rugeroni.

"Saber que ya somos una solución útil para millones de personas y miles de establecimientos nos hace sentir muy orgullosos y motivados para seguir ofreciendo nuevas iniciativas y soluciones que ayuden a cumplir con los objetivos globales de reducción de desperdicio alimentario", destaca.

Actualmente, la app está presente en 17 países a nivel europeo, Estados Unidos y Canadá, y ha salvado más de 115 millones de packs de comida en todo el mundo gracias a los más de 50 millones de usuarios y más de 130.000 establecimientos adheridos.