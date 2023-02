Competición sanciona con un partido a Luiz Felipe y retira amarilla a Aspas

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó las alegaciones del Betis en defensa del italo-brasileño Luiz Felipe y le sancionó con un partido tras su expulsión en el Benito Villamarín por una acción sobre Iago Aspas, al que sí retiró la tarjeta amarilla que recibió al final del encuentro, que concluyó con triunfo del Celta por 3-4.

El Betis, que nada más terminar el encuentro denunció que Aspas fingió y exageró tras la acción de Luiz Felipe al intentar arrebatarle el balón para forzar su expulsión, alegó ante Competición la existencia de un error material manifiesto del árbitro y mantuvo que su jugador no golpeó en el pecho del rival como reflejó en el acta.

El club insistió en que su central «golpeó el balón que el jugador rival sujetaba en ese momento en un intento de que el juego continuase», pero Competición ha rechazado sus argumentos porque las imágenes que ha aportado «no permiten desvirtuar el relato arbitral».

«Su visionado, en definitiva, no ha permitido a este órgano disciplinario constatar la existencia del error alegado por el club» y «procede, por tanto, la imposición de un partido de suspensión al jugador Luiz Felipe Ramos Marchi en aplicación del artículo 121.1 del Código Disciplinario de la RFEF».

El acta reflejó que fue expulsado en el minuto 90 por «golpear con su mano en el pecho de un adversario de manera violenta cuando el balón no estaba en juego. El jugador tuvo que ser atendido, aunque finalmente pudo continuar con normalidad el partido.

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador bético, denunció al final del partido la «deslealtad imperdonable de Iago Aspas con su compañero de profesión», y el presidente del club, Angel Haro, afirmó el lunes en conferencia de prensa: «No me pareció jugada de roja y el árbitro de VAR sin duda debió sacar del error al árbitro de campo. No hay acción violenta. Me gustaría reflexionar sobre esto. Se premia al tramposo. El fútbol es de listos, pero no de tramposos».

Por contra, Competición sí estimó las alegaciones del Celta presentadas para dejar sin efecto la tarjeta amarilla mostrada a Iago Aspas (m.90), por derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria, al tratarse de un error material manifiesto, ya que su capitán no derribó aljugador rival.

«Dejando a un lado ahora la temeridad de la acción, que le corresponde al árbitro apreciar, lo cierto es que las imágenes aportadas corroboran, en opinión de este órgano disciplinario, la versión del club», que afirmó que Aspas «llegó antes al balón, se adelantó al rival y tocó de forma limpia la pelota, entregándosela a otro jugador de su equipo».

Según el Comité, «las imágenes aportadas por el club permiten desvirtuar el relato arbitral y, en concreto, la inexistencia del derribo consignado en el acta». «Procede, por tanto, la estimación de las alegaciones, debiendo quedar sin consecuencias disciplinarias la acción reflejada en el acta arbitral», añadió.

Por otras incidencias en este encuentro, Competición sancionó con un partido por acumulación de amonestaciones al francés Nabil Fekir (Betis) y Unai Núñez (Celta) y también a Toni Doblas y Fernando Vila, ambos preparadores de porteros del Betis y Celta, respectivamente, por conductas contrarias al buen orden deportivo, tras ser expulsados por participar al final del choque en una confrontación masiva, según el acta arbitral.