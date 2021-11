El 'sudoku' de Pellegrini

El técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, afronta esta semana su doble compromiso en el Benito Villamarín ante el Ferencvaros húngaro en Liga Europa y el Levante en Liga con tintes de 'sudoku' al tener que ensamblar sendos equipos con varios tocados en la enfermería y las sanciones del centrocampista francés Nabil Fekir y el lateral Héctor Bellerín.

Pellegrini ya prepara el partido frente al Ferencvavos, clave para las aspiraciones béticas en Europa tras la derrota sufrida ante el Bayer Leverkusen (4-0), que ha colocado a los verdiblancos en la segunda posición del Grupo G con siete puntos por los diez de los alemanes y los seis que tiene en la tercera plaza el Celtic de Glasgow.

En el entrenamiento de este martes, según se ha visto en los minutos abiertos a los medios, no han estado el portugués William Carvalho, el argentino Germán Pezzella, el lateral Martín Montoya y el centrocampista Rodrigo Sánchez 'Rodri', además de las ausencias más prolongadas de Víctor Camarasa y el francés Youssof Sabaly.

A la baja segura de Nabil Fekir, sancionado con tres partidos por su expulsión ante el Bayer en Leverkusen, para el duelo europeo del jueves se suma la de Martín Montoya, quien ya estuvo ausente por lesión frente el Elche en Liga, mientras que el resto de jugadores tienen ante sí tres días para ver si pueden estar ante los húngaros.

A la espera de que el entrenador chileno informe, como suele, del estado de la enfermería y de la disponibilidad de sus jugadores, Pezzella no ha entrenado hoy con el grupo tras retirarse con molestias ante el Elche, Carvalho no lo ha hecho tras jugar los últimos compases del duelo ante los alicantinos y Rodri sigue con su proceso de recuperación tras no estar en el Martínez Valero por unos problemas físicos derivados del derbi ante el Sevilla.

Sí estará en el partido frente al Ferencvaros el lateral diestro Héctor Bellerín, quien sin embargo no podrá estar el próximo domingo frente al Levante por sanción, lo que unido a la lesión de Montoya obligará a Pellegrini a buscar soluciones para el costado diestro de su zaga, para el que aún no cuenta con Sabaly.

Se queda, por tanto, el chileno sin laterales diestros frente a los granotas y podría recurrir al recurso de bajar a este costado al centrocampista Aitor Ruibal como ya ha hecho en alguna ocasión o, como también ha hecho en otras como en el caso del central Kike Hermoso en Pamplona ante Osasuna, recurrir a la cantera verdiblanca.

Para el domingo, sí podrá estar Fekir y, además, el entrenador verdiblanco recuperará a uno de sus baluartes defensivos, el mediocentro argentino Guido Rodríguez, una vez cumplida la sanción de un partido por su expulsión en el duelo ante el Sevilla en el Villamarín por doble amonestación.