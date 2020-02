Haro denuncia «gruesos» errores arbitrales contra el Betis

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha pedido este miércoles "que se respete" a su club porque está siendo víctima de "errores" arbitrales "gruesos y repetitivos" que debe "denunciar públicamente" a pesar de que él preferiría "llevar este tema de forma prudente e interna".

"Tenemos que centrarnos en el próximo partido, pues va a sonar a excusa lo de los árbitros. Ha habido errores groseros e inexplicables. Nos sentimos señalados por esta concatenación de errores", ha dicho Haro en declaraciones a los periodistas antes de una comida con el plantel bético.

El dirigente bético no quiere ver una "causa-efecto" entre esta situación y su salida del órgano de dirección de la Real Federación Española de Fútbol, que le ha dado "respuestas no convincentes" a los "errores continuos" de los árbitros contra el Betis, "pero una cosa no va con la otra".

Haro tildó como "obvia la expulsión de Sergi Roberto" que no decretó Sánchez Martínez en el partido del domingo contra el Barcelona, tras lo cual ha habido un "diálogo con Velasco Carballo" quien "tiene su papel institucional y abiertamente no va a reconocer sus errores, es natural", pero ha insistido en demandar "respeto para el Betis".

Aun así, el mandatario verdiblanco evitó hablar de "persecución" como sí hizo su vicepresidente, José Miguel López Catalán, a quien justificó al decir que "son palabras que se utilizan cundo uno está caliente: llámalo si quieres errores concatenados... Eso es lo que se ha producido", señaló.

Ángel Haro, más allá de esta polémica, instó al Betis a "remontar el vuelo" y a "mejorar mucho todos, desde jugadores, cuerpo técnico y directiva, para estar más arriba", ya que "el arbitraje no puede ser una excusa" y dijo esperar "encadenar tres resultados bueno para reengancharse" a la lucha por estar en Europa.

En todo caso, el presidente bético destacó que el club ha evitado "situaciones de otro momento, cuando peligraba la categoría" y "afortunadamente, eso ya no se da", aunque insistió en que hará "todo" lo que esté en su "mano para estar más arriba, que es donde debe estar el Betis".

Por último, Haro se mostró "razonablemente satisfecho" con la estructura deportiva montada el verano pasado, en la que prescindió de la figura de un director deportivo, "pero hay que valorar cualquier incorporación" porque "cualquier área es susceptible de mejorar".