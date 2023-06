La despedida del mítico Joaquín y el punto para la salvación del Valencia

Betis y Valencia cierran este domingo una Liga desigual y de rendimientos contrapuestos con los béticos afianzados en su histórica tercera presencia seguida en la Liga Europa y con los valencianistas aún pendientes de lograr un punto para sellar su salvación, en la despedida como profesional del mítico capitán verdiblanco, Joaquín Sánchez, a los 41 años y ante uno de sus antiguos equipos.

Joaquín, el de «la finta y el esprint», como sonaba en el Villamarín al darse las alineaciones por megafonía, se presume que jugará en este duelo trascendental para el Valencia, en el que estuvo cinco años (2006-11), e igualará así el récord de 622 partidos en Primera que ostenta Andoni Zubizarreta, además de ser el segundo jugador de mayor edad en disputar un encuentro de Liga en la máxima categoría, con 41 años y 318 días, tras Harry Lowe, que lo hizo con la Real Sociedad en 1935, con más de 48 años.

Este último partido, aparte de por la necesidad del equipo che de certificar su permanencia en Primera sin depender de terceros, está marcado y condicionado por el adiós al fútbol profesional de un futbolista de clase y de largo recorrido, tanto que el próximo 21 de julio cumplirá 42 años y que se ha mantenido más de dos decenios en la élite del fútbol.

El destino ha hecho que su despedida oficial del finísimo y talentoso extremo de El Puerto de Santa María (Cádiz), pues el martes tendrá su partido de homenaje en el Benito Villamarín con la presencia de muchas estrellas que coincidieron con él en el césped, coincida con un encuentro en el que uno de sus antiguos equipos, el Valencia, se lo juega todo a una carta: nada más y nada menos que la permanencia para un histórico del balompié nacional.

En el Betis, en cualquier caso y ya con todos los deberes hechos desde hace unas jornadas al tener asegurado el sexto puesto y el billete europeo, el momento emotivo que vivirá Joaquín lo abarca todo, aparte de que, tal como ha dicho su técnico, el chileno Manuel Pellegrini, quieren acabar con un triunfo y de la mejor forma su buena temporada, en la que siempre ha estado en puestos de Europa, aunque al final no hayan podido seguir en la pelea por obtener una plaza de ‘Champions’.

Pellegrini tiene las bajas por lesión del central Víctor Ruiz, que acaba contrato con el club, del meta Dani Martín y del mediapunta galo Fekir, ausente gran parte de la temporada. Es casi seguro que Joaquín será titular en su último partido como profesional, mientras que para el resto del once se abre un abanico muy amplio de opciones, pero siempre con la idea de ganar para poner un bonito broche a una campaña muy buena, a pesar de condicionantes como el de las catorce expulsiones sufridas.

Por su parte, el Valencia afronta este último encuentro amenazado aún por un posible descenso a Segunda del que lleva meses tratando sin éxito de escapar pero dependiendo de sí mismo para salvarse. De hecho, un empate le valdría para hacerlo de manera matemática sin tener que estar pendiente de otros resultados.

El cuerpo técnico de Rubén Baraja ha insistido estos días en la necesidad de buscar el triunfo desde el inicio para tener una ventaja que haga imposible cualquier sobresalto de última hora. Eso sí, llegado el momento y si tiene el empate en la mano, se espera que el equipo juegue con la ‘cabeza’ con la que ha gestionado también otras ‘tablas’ últimamente.

En el caso de una derrota, el Valencia perdería la categoría si queda involucrado en un triple empate a 41 puntos con el Getafe y con el Valladolid e igualmente si en ese pelotón se incluye también el Almería. De esta manera y aunque el equipo quiere mirar sólo a lo que le atañe también estará muy pendiente de los resultados de todos los equipos involucrados en la lucha por la salvación.

Con la habitual duda de si apostará por una defensa de cinco o de cuatro, algo que parece partir con más opciones, no se esperan muchas novedades en el once de Baraja aunque al menos deberá encontrar un sustituto para Toni Lato, que estuvo en el equipo titular ante el Espanyol pero que se rompió una costilla y tuvo que dejar paso a Samuel Lino, que fue clave con su gol en el descuento para el 2-2 final. También es baja segura Marcos André y probable Samu Castillejo que no se ha entrenado con el equipo en toda la semana.

La otra incógnita está en la punta de ataque en la que tiene opciones Edinson Cavani pero parece más probable que insista en la titularidad de Justin Kluivert como ‘falso’ nueve.

Como ha ocurrido en todos los últimos partidos del Valencia lejos de Mestalla, el equipo de Baraja estará acompañado por al menos cerca de seiscientos aficionados que acudirán en autobús a Sevilla para ‘empujar’ al equipo en este último paso a la salvación.

- Alineaciones probables:

Betis: Claudio Bravo; Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado; Joaquín, Canales, Ayoze; y Borja Iglesias.

Valencia: Valencia: Mamardashvili; Correia, Paulista, Diakhaby, Gayà; Almeida, Nico, Javi Guerra; Lino, Kluivert y Diego López.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (C. Castellanomanchego).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 21.00.