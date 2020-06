Las declaraciones de Ceballos incendian las redes sociales antes del derbi

El ambiente generado en la capital de Andalucía las semanas previas a la disputa del derbi acostumbra a crear un clima propenso para la ocasión. Declaraciones de ex futbolistas, ex entrenadores y ex presidentes de ambos conjuntos caldean el panorama (tanto para bien como para mal), más ahora que, para colmo, el fútbol lleva en stand by durante más de dos meses. Más todavía si cabe si el reencuentro se produce entre eternos rivales el próximo jueves 11 de junio.

En este tiempo de previa, se han sucedido declaraciones de antiguas personalidades de los dos equipos como Fernando Vega (ex jugador de Sevilla y Betis), Joaquín Caparrós, José María Del Nido, Poli Rincón, Manuel Ruiz de Lopera y Alfonso Pérez Muñoz (lo hizo aquí en El Correo de Andalucía) en las que incluso ha llegado a haber roces entre algunas partes (caso entre Caparrós y Rincón). Ayer le tocó el turno a Dani Ceballos, que aprovechó la tesitura para lanzarle un nuevo guiño al club bético.

El utrerano, en unas declaraciones concedidas a Deportes Cuatro, reconoció su deseo de tener un segundo paso por Sevilla, vistiendo exclusivamente la camiseta de las trece barras. "La gente que me conoce sabe que si juego en Sevilla solo sería en el Real Betis. El Betis es mi equipo. La gente que me conoce sabe el aprecio que le tengo. Siempre estaría bien jugar una segunda vez en mi equipo", argumentó, al mismo tiempo que deseó lo mejor a su ex equipo: "Ojalá gane el Betis. Echo de menos jugar los derbis, para mí eran partidos muy especiales. Desde pequeño, he jugado más de 50. Cuando llegas a la élite y ves la rivalidad que hay entre los dos clubes conoces la importancia de esos partidos", añadió.

Después de éstas, varios fueron los medios que hicieron ecos de sus palabras, propiciando, a su vez, los mensajes de un elevado número de seguidores béticos que muestran disparidad de opiniones sobre un hipotético regreso del centrocampista. “Cuando su equipo no lo quiso, lo ficho el Betis, lo hace futbolista, se va al Madrid, vuelve a jugar con el Betis y se mea en el campo del que te ha dado de comer, y no solo se mea él, sale el abuelito sevillista alegrando se un montón de su golito de falta, quédate en Inglaterra”, comentó un usuario en Twitter.

SU VINCULACIÓN AL SEVILLA FC EL PASADO VERANO

Antes de marcharse cedido al Arsenal el pasado mercado estival, Ceballos estuvo vinculado a Valencia y Sevilla, respectivamente. En aquel momento, su futuro era incierto y los de Nervión, de la mano de Julen Lopetegui que avaló su fichaje, tantearon al jugador. Este periódico ha podido saber que el de Utrera acercó posturas con la entidad sevillista para sumarse a la plantilla confeccionada por Monchi, algo que, como sabemos, no llegó a producirse.