Listos para la «gran batalla»

El técnico del Real Betis, Rubi, ha dicho que desconoce si continuará en su puesto en caso de no vencer este miércoles al Celta, pero que se siente "muy respaldado", y aseguró que su "equipo está preparado" para" esa "gran batalla" entre dos inquilinos inesperados de la zona baja de la tabla.

Antes de dirigir un entrenamiento vespertino en el Benito Villamarín, escenario del partido, Rubi manifestó este martes en rueda de prensa que espera "ver al Betis que durante un porcentaje alto de minutos ha dado la cara en los encuentros de casa".

El preparador catalán consideró que se enfrentan "dos plantillas que no están donde deben estar", al ser los vigueses cuartos por la cola y los béticos antepenúltimos, pero alabó al entrenador céltico, Fran Escribá, de quien dijo que "es un gran profesional que tampoco tiene ningún problema en hacer autocrítica".

"Estoy seguro de que ambos equipos saldremos de esta situación", aseveró Rubi, quien añadió sobre su futuro que "ojalá pueda estar todo el tiempo posible en el Betis", al que considera "un club muy bonito", y que aunque no sabe si va "a seguir o no en caso de no ganar mañana", se siente "muy respaldado en el día a día".

El técnico barcelonés también se siente "respaldado, más incluso que al principio, por los jugadores", quienes "intentan hacer caso de lo que se les dice" y "quieren salir de esta situación", por lo que aseguró que está "motivado al mil por mil" porque "merece la pena estar" en un club como el Betis.

Admitió que "tienen razón" quienes piensen que "los jugadores y el cuerpo técnico" son "los responsables de esta situación" y están "muy dolidos", pero pidió a los aficionados permanecer "unidos mientras el balón esté rodando", ya ello "será mejor para todos".

Rubi eludió valorar las últimas actuaciones de Javi García, ya que no desea "señalar a nadie", y argumentó que su política consiste en "dar oportunidades y" los futbolistas "saben que, si las aprovechan, van a continuar en el equipo; si no, a hacer autocrítica para esperar otra oportunidad".