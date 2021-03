Pellegrini: «Hemos merecido mucho más»

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, consideró que su equipo ha "merecido mucho más de lo que el marcador refleja" en el derbi perdido por la mínima en el campo del Sevilla, donde dijo que los béticos tuvieron "la personalidad de venir a ganar el partido desde el primer minuto".

"Encajamos un gol con bastante facilidad, pero la actitud del equipo me gustó mucho. Al menos, merecimos un empate porque lo intentamos por todos lados, tuvimos ocasiones de convertir al menos un gol. El Sevilla hizo un partido acorde al marcador, se defendió bien tras su gol", añadió Pellegrini en rueda de prensa.

El técnico santiaguino no quiso hacer "ningún reproche al equipo, ni en actitud ni en ganas", afirmó que "el fútbol tiene acciones que marcan el resultado" y reconoció que en el gol que decantó el encuentro su defensa pudo "haber hecho un poquito más" y, tal vez, "ha faltado tener un poquito más de tranquilidad en las jugadas finales".

Para Pellegrini, frente a un rival "que defiende tan bien" es necesaria "más precisión", pese a lo cual el Betis creó "ocasiones al menos para empatar".

"No se pudo lograr. Me habría ido preocupado si el equipo hubiera cambiado la actitud ante un equipo de Champions en su estadio, si no hubiera salido a ganar", arguyó.

Con un solo punto sumado en dos derbis, el entrenador andino piensa que "más que sensación, es una realidad" que el Betis obtiene poca recompensa porque "en el Villamarín" fue "ampliamente superior con ocasiones y un penalti, y el partido de hoy merecía al menos un empate; no se consiguió, pero el equipo sigue en la senda correcta", recalcó.

Manuel Pellegrini considera "importante contra equipos de este nivel tener la personalidad para intentar ganar. En eso el equipo dio un ejemplo de confianza en lo que hace. Hay maneras de perder. Esta ves no se consiguen los puntos, pero no cambian los objetivos", aunque "habría sido importante conseguir tres puntos aquí para apretarles más en la tabla", añadió.