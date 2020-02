Rafael Sobis, el ‘Beckham brasileño’ que no explotó en Heliópolis

Si echamos la mirada tan sólo catorce años atrás, recordaremos a un atípico brasileño en las filas del Real Betis. Melena rubia, ojos claros y un ligero aire al cantante venezolano Carlos Baute, aunque su apodo al llegar a Sevilla fuera el ‘Beckham brasileño’. Su nombre, Rafael Sobis, quien llegó a Heliópolis en verano de 2006 con el enorme deseo de triunfar y de salir victorioso de una continua batalla contra la afición en cada partido. Detalles de clase a la hora de controlar el balón, encarar y regatear fueron sus principales cartas de presentación, siendo, a este respecto, un formato que mucho gusta al final de La Palmera.

El delantero llegó al club verdiblanco después de que Manuel Ruiz de Lopera desembolsara 8,50 millones de euros por él al Internacional de Porto Alegre. Una cantidad elevada, y que nunca se llegó a justificar en el terreno de juego, para un jugador que apuntaba maneras y que nunca llegó a despuntar. Dos años vistiendo la elástica de las trece barras que dieron únicamente para disputar 60 (57 de Liga y 3 de Copa del Rey) partidos en los que anotó la escueta cifra de 8 goles.

Bien es cierto que el periodo bético en el que desembarcó no fue el más propicio para triunfar. El club, que todavía no había sido intervenido de lleno por la jueza Mercedes Alaya, traspasó ese periodo estival a jugadores claves en su línea ofensiva, como fueron Joaquín y el también carioca Ricardo Oliveira, que se marcharon a Valencia y Milán, respectivamente, dejando el listón bien alto, quedando sólo Edu de un tridente que condujo a ese Betis a su histórica, primera y única (hasta la fecha) clasificación para la Liga de Campeones, amén de la conquista de la segunda Copa del Rey para las vitrinas del Benito Villamarín (en aquella etapa su denominación era el Manuel Ruiz de Lopera).

Durante esos dos años, Sobis estuvo a las órdenes de cuatro entrenadores: Javier Irureta, Luis Fernández, Paco Chaparro (estos tres en su primera temporada) y Héctor Cúper, y llegó incluso a vivir en su primer año con Chaparro una salvación agónica en el Sardinero ante el Racing de Santander el 17 de junio de 2007, año precisamente en el que el Betis celebró su centenario.

A sus 34 años, el ariete milita en las filas del Ceará Sporting Club de Brasil y, tras su marcha de España, ha pasado por Al Jazira, Internacional de Porto Alegre (en dos etapas), Fluminense, Tigres y Cruzeiro.