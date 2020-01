Rubi: «Estamos muy jodidos»

Rubi se mostró contrariado después de la eliminación de su equipo en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey a costa del Rayo Vallecano.

"Dije que el rival era un buen equipo, que podía eliminar a cualquiera de Primera si tenía un buen día. El equipo se ha vaciado. El Rayo fue mejor en la primera mitad, hay que reconocerlo. En el resto del partido hemos arriesgado mucho consiguiendo el empate", dijo.

"En la prórroga hemos tenido situaciones demasiado claras para finiquitar, hemos perdonado y se nos ha escapado en los penaltis. No se nos puede reprochar que no lo hemos peleado. Esto es el fútbol, no es el primer equipo de Primera que cae y estamos muy jodidos", añadió.

Rubi profundizó en la acción que supuso el tanto del empate a dos del rival, el cual acabó desencadenando la tanda de penaltis: "Han pasado muchas cosas. Álex ha quedado en el suelo, entendemos que por una falta. Feddal ha llegado al corte, ha querido desplazar el balón para que no sacase rápido el Rayo pero se ha encontrado que el rebote ha caído en las manos de Advíncula para sacar".

"Ha sido una jugada muy desgraciada a todos los niveles. Han pasado muchas cosas, hemos cometido demasiados errores en la misma jugada", agregó ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio de Vallecas.

Sobre la eliminación de algunos equipos de Primera en este torneo a manos de otros de inferior categoría, señaló: "A un partido no hay tantas diferencias. A una liga de 38 jornadas, las categorías se verían por algo. Es lo que suele pasar, los que suben de Segunda a Primera sufren para mantener la categoría".

"No me entra en la cabeza esperar a un rival que me regale nada. Me imaginaba que el rival, tal como está jugando y con su afición, nos lo iba a poner difícil. Así ha sido, como en todos los partidos de la Copa del Rey", manifestó.

Ahora toca recuperarse: "Tenemos futbolistas con muchas tablas y estoy seguro de que se van a animar en seguida. En liga estamos en clara línea ascendente. Nos queda mucho por demostrar. Queremos acabar la temporada intentando meternos en Europa".

"No puede ser que porque tengamos un golpe nos entreguemos para los próximos partidos. Esto es fútbol, estas cosas se pueden dar. Tenemos que demostrar cómo somos como futbolistas y como personas para resarcirnos de forma inmediata", completó.