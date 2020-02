Rubi: «Estoy fastidiado porque la primera parte fue mala y el partido feo»

Joan Francesc Ferrer Sicilia, 'Rubi', entrenador del Real Betis, reconoció que hicieron un "mal primer tiempo" en Butarque contra el Leganés y dijo marcharse del estadio madrileño "fastidiado" porque su equipo no ganó un partido que fue "feo".

El Betis sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar que le aleja de la zona europea en un duelo en el que apenas hubo ocasiones de gol y casi todo el juego se desarrolló en el centro del campo.

"Hicimos un mal primer tiempo, el Leganés nos hizo sentir incómodos, y en la segunda parte ya vi a un Betis más reconocible, aunque en total se ha visto una ocasión de gol entre los dos equipos. Ha sido un partido feo y me voy fastidiado porque hemos hecho una primera parte mala y no hemos ganado", dijo Rubi, en conferencia de prensa.

Para el técnico del Betis es "evidente" que su equipo "no estuvo a gusto en la primera parte", por eso se decidió a hacer un doble cambio al descanso.

"Había que cambiar cosas. Quisimos poner un centro del campo más creativo y al equipo, dentro de una tónica espesa, le funcionó bien porque además reducimos riesgos y mejoramos", señaló.

Rubi dijo irse "preocupado" por la dinámica que atraviesa su equipo aunque aseguró que el objetivo sigue siendo acercarse a la zona europea que ahora ven a nueve puntos.

"Siempre que acaba un partido me voy preocupado con las cosas a mejorar, porque partidos perfectos hay pocos. Lo que tengo claro es que no vamos a desfallecer. Queremos acercarnos a los puestos de arriba, estamos a una distancia importante, pero por nosotros no va a ser", confesó.

Por último, Rubi habló de la expulsión de su delantero Borja Iglesias, que vio la cartulina roja tras empujar a un integrante del banquillo del Leganés en el tiempo añadido.

"He hablado con él. La intención que tenia era jugar, atacar y al quitarle el balón quizá haya desplazado al chico. Para nosotros es un clásico quedarnos con diez ya", concluyó.