Un duelo de máxima exigencia marcado por las bajas

El Betis tiene la posibilidad de ejercer de juez de La Liga, ya que su encuentro ante el Atlético de Madrid de este domingo a las 21:00, tras el resultado (2-1) del Clásico entre Real Madrid y Barcelona, puede encaminar las opciones de cada equipo a conseguir el título. Todo ello sin dejar atrás la lucha que mantienen los verdiblancos por jugar en Europa la próxima temporada.

El conjunto de la Palmera tendrá que afrontar el choque con cinco importantes bajas, como la de Borja Iglesias, que no se ha recuperado del golpe sufrido ante el Elche; Andrés Guardado, que vino lesionado de la concentración con su selección; Víctor Ruiz, que debe cumplir la sanción por acumulación de tarjetas amarillas; Dani Martín y Camarasa, ambos siguen con su proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

Por su parte, los colchoneros viajan a Sevilla con algunas novedades respecto a su último encuentro, como son la presencia de Joao Félix, Savic y Camello. En contraposición, se quedan en Madrid tanto Luis Suárez, Kondogbia y Marcos Llorente, a causa de haber visto tarjeta amarilla el pasado domingo en el Sánchez-Pizjuán y tener que cumplir con el ciclo de amonestaciones.

Pellegrini: “Después de 29 partidos, estar emparejados con Real Sociedad y Villarreal da más mérito a lo que ha hecho este plantel”.

El preparador del Real Betis ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa de su encuentro ante el Atlético. En ella ha tenido a bien destacar que estar peleando por Europa a estas alturas de liga es un gran mérito para su plantilla: “Estamos con ellos en una bonita lucha. Siempre dije que este grupo tenía que dar más de lo que había dado”, afirmó el chileno.

Pellegrini hizo referencia a su rival, del que a pesar de saber las bajas importantes bajas con las que encaran el partido, “tienen un plantel para no tener ningún problema”. Aunque sí es cierto que la no presencia del máximo goleador contrario no pasa de inadvertida: “no se puede esconder la importancia de la ausencia de Suárez”, finalizó el entrenador verdiblanco.

Simeone: “Nuestro objetivo es tratar de hacer daño al Betis, que viene trabajando bien en las últimas fechas”.

El entrenador del Atlético de Madrid también ha atendido a los medios de comunicación en la previa del choque, en la que ha dejado muy buenas opiniones acerca de su rival: “Ellos tienen un juego asociativo muy bueno, generan situaciones de gol, se asocian para atacar, tienen talento en las individualidades, laterales que son profundos, y sus extremos... Son futbolistas importantes”. Incluso ha alabado el buen trabajo que viene haciendo durante las últimas semanas.

Respecto a las bajas con las que tendrá que hacer frente al encuentro, Simeone ha sido sincero a la hora de admitir que pierden a un jugador muy importante, de la talla de Luis Suárez, para esta jornada, pero aun así “tenemos futbolistas como Ángel con ganas de reválida, Joao, cómo jugó con el Chelsea en ese estado... Miro lo positivo que pueda tener el equipo y veo cosas positivas. Confío en mis jugadores”, sentenció el preparador colchonero.