Berizzo: «No me gustó ni me pareció justa mi destitución en el Sevilla»

El seleccionador de Paraguay, el argentino Eduardo Berizzo, ha reconocido que "no" le pareció "justo" su despido como entrenador del Sevilla FC en 2017, 24 días después de someterse a una operación tras serle detectado un cáncer de próstata, y cree que tal vez la directiva pensase que se encontraba "débil" para hacerse cargo del equipo.

"(El despido) No lo esperaba y no me gustó, no me pareció justo, porque la realidad del equipo no era mala: nos habíamos clasificado para octavos en 'Champions', habíamos pasado en Copa y estábamos quintos en Liga, pero la directiva habrá pensado que estaba débil, que no iba a poder. Ese es el problema de contar cosas de este tipo en nuestra profesión", señaló en una entrevista al diario argentino La Nación.

En este sentido, el preparador argentino, que aseguró que estaba totalmente recuperado de su enfermedad, resaltó que en ningún caso perdió la esperanza. "¿Qué jugador dice que tiene miedo? Si dice eso, lo sacan. Y en este caso yo nunca perdí la fuerza, al contrario, bajé unos kilos, que mal no me venían, pero la fuerza no la perdí", indicó, reconociendo que algunos jugadores sevillistas mostraron "cierta preocupación", pero que consiguió tranquilizarles.

Por otra parte, explicó que durante su etapa como técnico en el RC Celta fue "donde más desarrollo" tuvo su "idea" de juego junto a la de O'Higgins. "No hay magia ni receta instantánea, hay que apostar a muchos entrenamientos y a encontrar los artífices indicados para la idea. Fuimos progresando en las campañas y llegamos a semifinales de Copa del Rey y de Liga Europa. Nos faltó muy poquito. Y jugando a la manera que pretendíamos, eso fue lo más valioso", afirmó.

"He pasado casi 9 años de mi vida allí, entre las dos etapas, y espero contar con otra más en algún momento. En Vigo tengo amigos, suelo ir a visitarlos, es un sitio que me gusta mucho y donde me siento muy respetado y querido. Uno es de donde tiene amigos, y yo no soy de ningún lugar en especial, pero soy un poco de todos", dijo sobre la ciudad gallega.

Sobre su época en el Athletic Club, recordó que ganaron el primer partido y que luego estuvieron 13 encuentros sin ganar. "Nos empataban sobre la hora, nos quedábamos con uno menos de un modo inesperado, nos pasaban cosas raras... Cuando el equipo no gana, hay que pegar un cambio de timón, es lógico. Al Athletic, igual, sólo puedo agradecerle. Es un club maravilloso con gente que lo hace más maravilloso aún, a pesar de los malos resultados no escuché nunca un insulto", manifestó.

"El 'Gordo' Bonini me había dicho una vez: 'A mis amigos les deseo el Athletic de Bilbao'. Y yo me sumo a esa frase, ojalá algún día el fútbol me permita regresar para devolver victorias a tanto afecto que me dieron hinchas, directivos, director deportivo, todos", dijo.

Por último, Berizzo confesó su admiración por el barcelonista Leo Messi, un jugador que "va más rápido él con el balón que los defensas sin el balón" "¡Es increíble! Tiene imaginada la jugada antes de ejecutarla, acota los tiempos de decisión porque vio el partido antes de que pase: cuando acelera parece que es fácil detenerse, pero es complicadísimo. La velocidad no lo nubla", apuntó.

"Yo hago el siguiente paralelismo. ¿Viste las cintas de los aeropuertos sobre las que se trasladan las personas? Bueno, Messi pareciera que va en las cintas de aeropuerto, y todos los demás jugadores van caminando en el mismo sentido, ¡pero fuera de la cinta!", concluyó.