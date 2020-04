Caparrós admite que le hubiese «encantado» ser seleccionador de España

Joaquín Caparrós, seleccionador de Armenia desde marzo, ha admitido que le hubiese "encantado" dirigir a la selección española y que "fue bonito que estuviera en la terna de candidatos", en la etapa en la que fue elegido Julen Lopetegui, actual técnico del Sevilla, el equipo de siempre del utrerano.

El entrenador andaluz, de 64 años, afirmó este martes, en una entrevista para el canal de Youtube de la Real Federación Andaluza de Fútbol, que, a pesar de no haber cumplido ese deseo, no tiene "ningún resentimiento hacia nadie" y que lo que hizo fue "desearle lo mejor" al elegido, "que en aquel entonces fue Lopetegui".

Sobre su nuevo destino, Caparrós, con 510 partidos dirigidos en Primera (Sevilla, Deportivo, Athletic, Mallorca, Levante, Granada y Osasuna), dijo que no dudó en aceptarlo después de que le llamara y le presentara el proyecto su amigo Ginés Meléndez, director deportivo de la Federación armenia y al que conoce desde 1985.

"No me lo pensé porque mi garantía fue primero hablar con la familia y escuchar a Ginés y a su equipo; fue profesor mío en los cursos nacionales en Albacete y nos une una gran amistad. Se lo comenté a Luci (Martín) -que seguirá siendo su segundo- y me dijo adelante. El reto es hacer crecer el fútbol en Armenia", indicó.

Destacó a tres compañeros que para él marcaron época con sus modelos de juego: "Benito Floro, con su forma vanguardista; Pep Guardiola; y ahora Jürgen Klopp con el Liverpool", y dijo que tras casi 40 años en los banquillos no se siente fatigado porque es un técnico "vocacional" y siempre quiere entrenar.

Después de dirigir a equipos modestos, Caparrós manifestó que vivió tres años "espectaculares" en el Recreativo de Huelva, al que subió a Segunda, y tras un breve periodo en la selección andaluza en 1999 dio el salto al Sevilla, donde vivió dos etapas (2000-2005 y 2018-2020), la última con distintas funciones: entrenador, director de Fútbol y responsable de Desarrollo de Talentos.

"La sintonía con el presidente Roberto Alés fue total y para mí más que un presidente fue como un padre deportivo", subrayó sobre su primera etapa el utrerano.

Caparrós, amante de la cantera, recordó con orgullo que con él debutaron dos campeones del mundo como Sergio Ramos y Jesús Navas y también consolidó en la élite a figuras como Reyes, Capel o Antonio Puerta, entre otros muchos.

"No me arrepentí de dejar el Sevilla en 2005 y de aterrizar en el Depor, donde me gustó el proyecto. Entonces teníamos fichados a Palop y Luis Fabiano, y en el Deportivo curiosamente (Augusto César) Lendoiro primero me dice que fichamos un año y después renovamos dos más, hasta que me libera para marcharme al Athletic, donde viví cuatro años espectaculares", recalcó.

Luego pasó por el Neuchatel suizo, Mallorca, Levante, Granada, Osasuna y Al-Ahli de Doha antes de su regreso al Sevilla.

Ahora, con 64 años y ante su reto de hacer progresar al fútbol armenio, resaltó que le gustaría seguir entrenando mucho tiempo porque es su "pasión" y su "vida", y deseó que le recordaran como un técnico "pasional, enamorado de esta profesión con la que vivía las 24 horas" y que le ha dado "mucho más" de lo que él ha podido corresponderle.