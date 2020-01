Duelo estelar por Europa en Nervión

El Sevilla y el Athletic Club dirimen este viernes un duelo estelar por los puestos europeos en el Ramón Sánchez Pizjuán, el estadio del barrio de Nervión, en el que los hispalenses, terceros, y los bilbaínos, séptimos, buscan empezar con buen pie el nuevo año y afianzarse en la zona de privilegio de LaLiga.

El Sevilla ratificó con su último triunfo en Mallorca (0-2) su condición de mejor visitante de la Liga (20 puntos de 30) y estrena 2020 con la ambición de mejorar en casa (14 puntos de 24) y de dar un nuevo golpe encima de la mesa ante un rival de fuste como el Athletic, al que aventaja en 6 puntos tras sus tres pinchazos en diciembre: una derrota, justamente en Sevilla (3-2 ante el Betis), seguida de dos empates.

El técnico Julen Lopetegui ha valorado el gran potencial del Athletic, un rival que les obligará a ir al límite para intentar enlazar su segunda victoria después de dos partidos anteriores sin ganar (1-1 en Pamplona y 1-2 ante el Villarreal), con lo que a su equipo no le queda otra que refrendar ahora en casa su mejor versión para reforzar su tercera plaza.

Los hispalenses, aunque no quieren meterse una presión extra, miran, además, de reojo a los dos grandes, al estar a cinco puntos del líder Barcelona y a tres del Real Madrid, pero van partido a partido, según la consigna impuesta por el entrenador guipuzcoano en su vestuario, y sólo se centran en salvar el escollo del Athletic.

Es un adversario al que últimamente no se le da nada bien el Sánchez Pizjuán, donde lleva cinco campañas sin marcar y con cinco derrotas seguidas -ganó en la Liga Europa y en Copa, pero en ambos casos cayó eliminado-, lo que supone una motivación extra para el Sevilla para recuperar su mejor nivel y ganar y convencer ante su afición.

Para ello, deberá mejorar sobremanera en su gran asignatura pendiente, el desacierto ante el gol de sus delanteros, el holandés Luuk de Jong, el israelí Munas Dabbur, el mexicano Chicharito Hernández o en menor medida el hispanomarroquí Munir El Haddadi, quienes tienen la ocasión de resarcirse con el nuevo año.

Lopetegui cuenta con toda su plantilla disponible, salvo el lateral zurdo Sergio Reguilón por sanción, con lo que le suplirá Escudero, en un choque muy especial para el capitán Jesús Navas, que cumplirá 500 partidos oficiales con el equipo del que ya es una leyenda, y con las únicas dudas a priori de si se mantiene el central luso Carriço o entra el francés y si siguen arriba Munir y De Jong junto a un fijo como el argentino Lucas Ocampos.

Mientras, el Athletic espera seguir alimentando en el Sánchez Pizjuán, en uno de los partidos que abre el año 2020, la ambición europea que mantiene desde el arranque del curso, un objetivo que a una jornada del final de la primera vuelta tiene a solo un puesto y a dos puntos.

Séptimos en la tabla, los de Gaizka Garitano quieren dar continuidad a su buen 2019 repitiendo ante otro rival en puestos de Liga de Campeones y en otro de los campos que tradicionalmente le son adversos la convincente actuación que le dio en la última jornada del pasado año un 0-0 en el Santiago Bernabéu.

Pudo caer ante un Real Madrid que se topó con los palos y su propio desacierto, pero también ganar yendo claramente a más a lo largo del encuentro y gozando de la última clara ocasión del choque, por lo que quizás Garitano opte por repetir el 1-5-2-3 con el que salió al coliseo blanco, aunque con Ander Capa, baja entonces por sanción.

Esto podría conllevar el adelanto de Iñigo Lekue, de los destacados en ese encuentro, a la zona más ofensiva de la banda derecha en un ataque también con Raúl García e Iñaki Williams. Y quizás también dé entrada el técnico vizcaíno a Unai López o al exbético Beñat Etxebarria para ganar en creatividad en el medio campo.

No obstante, las ideas del de Derio no se conocerán hasta poco antes del arranque de un choque para el que es seguro que no llegarán aún Iker Muniain y Aritz Aduriz, a pesar de estar ambos ya en el final de los procesos de recuperación de las lesiones que les tienen de baja desde noviembre.

Oscar de Marcos es la otra ausencia destacada en un equipo en el que ocho jugadores parecen seguros: el meta Unai Simón; los defensas Capa, Yeray, Iñigo Martínez y Yuri; Dani García en el medio; y Raúl y Williams en ataque. Si Garitano mantiene los tres centrales, también sería fijo Unai Núñez; y si opta por el habitual 1-4-2-3-1 ganarían opciones Iñigo Córdoba e Ibai Gómez.

Alineaciones probables:

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Carriço o Koundé, Diego Carlos, Escudero; Jordán, Fernando, Banega; Ocampos, De Jong y Munir.

Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Lekue, Raúl García y Williams.

Árbitro: José Luis González González (Comité Castellanoleonés).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora: 21.00.

Puestos: Sevilla (3º, 34 puntos); Athletic (7º, 28 puntos).

La clave: La efectividad en ambas áreas de dos equipos que sobresalen por su capacidad física y con problemas para transformar sus ocasiones de gol.

El dato: El incombustible Jesús Navas, capitán y toda una institución en el Sevilla, cumplirá su partido oficial número 500 con su equipo de siempre.

La frase: Julen Lopetegui: "El Athletic te lleva al límite en todo".

Entorno: Se espera una gran entrada y un magnífico ambiente en la primera cita del año en el Ramón Sánchez Pizjuán, como demostraron los más de 12.000 aficionados sevillistas que asistieron al entrenamiento previo al choque.