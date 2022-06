El Sevilla se alía con la India para descifrar el fútbol

En el punto de mira del club hispalense está aprovechar la capacidad tecnológica de esta región para desarrollar un algoritmo que evalúe el desempeño de un jugador sobre el terreno de juego como lo hacen los propios ojeadores.

«Un problema complejo», admitió a Efe Zamora, «pero que desde luego si alguien puede resolverlo es la comunidad de datos de la India».

Para ello, el Sevilla planteó este viernes un reto conocido como ‘Hackathon’ a los científicos de datos indios, «una competición donde se pone frente a la comunidad un problema a resolver, que se apoya sobre un conjunto de datos a partir de los cuales se trata de construir una solución», explicó el experto.

Un desafío virtual lanzado con motivo de su visita al país asiático pero que, sin embargo, está abierto a todo el mundo. A pocas horas de comenzar, más de 4.300 personas habían aceptado el reto del club hispalense, que podrá utilizar todas aquellas ideas surgidas del ‘Hackathon’ a cambio de una remuneración económica de 1.500 euros y la entrega de material del club para el ganador.

El objetivo principal es integrar aquellos algoritmos creados durante la prueba y que consideren óptimos en una aplicación conocida como ‘IA Fútbol’ que ya está en marcha «para contribuir a mejorar el rendimiento de dicha plantilla», sentenció Zamora.

No obstante, esta plataforma no es el único proyecto relacionado con los datos con el que trabaja la entidad, ya que hay muchos otros que no solo se centran en la faceta deportiva, indicó a Efe el director general del club, José María Cruz.

«Maximizar la eficiencia de la venta de entradas, predecir el comportamiento de nuestros aficionados para poder interactuar con ellos en tiempo real (...) y la expansión en redes sociales» son otros de los campos en los que el Sevilla pretende avanzar con el apoyo del ‘big data’, sostuvo Cruz.