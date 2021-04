«Es posible que haya algo de público en los dos últimos partidos de Liga»

El director general deportivo del Sevilla FC, Ramón Rodríguez 'Monchi', dijo que "posiblemente pueda haber algo de público en los dos últimos partidos de Liga", aunque matizó que la vuelta a los estadios dependerá de la evolución de los datos sobre contagios por coronavirus.

"Hay cierta información que habla de que posiblemente pueda haber algo de público en los dos últimos partidos de LaLiga. Esperemos que los contagios de esta cuarta ola no suban más y la situación se pueda estabilizar", indicó Monchi, que participó este viernes en el Foro Digital de la Cámara de Sevilla.

"El fútbol sin aficionados pierde su esencia. También es verdad que una de las cosas que más me ha llamado la atención es que el profesional ha sabido reinventarse y competir de la misma forma sin público, algo de lo que todos dudábamos al principio", añadió al respecto.

En otras cuestiones, preguntado por la Superliga, Monchi recordó que "el fútbol es pasión y es de los aficionados, porque es lo que hemos vivido siempre". "Lógicamente ha habido una evolución y ahora la mayoría de clubes son sociedades anónimas. Pero perder de vista que aquí hay un cliente fundamental que es el aficionado, nos llevaría al fracaso", dijo.

"No podemos darle la espalda a lo que mueve al fútbol, que es la pasión. Yo soy más sevillista que director deportivo y no sé si eso es una ventaja o un inconveniente. Si yo me emociono después de ganarle a la Real Sociedad no es por pensar que vamos a ingresar más por la Champions, sino porque sé que vamos a hacer feliz a la gente. Ese es nuestro leitmotiv", apuntó.

Por último, Monchi explicó que tras la pandemia hay necesidad de "reinventarse y buscar fórmulas que antes no existían o pensabas que necesitaras". "Cuando las cosas vienen mal hay dos caminos: agachar la cabeza y sentirse como una víctima, o bien buscar soluciones. Yo me quedé muy bloqueado porque siendo el director general deportivo, estás en medio de todo lo que rodea al equipo", reconoció.

"Levantamos la cabeza para buscar soluciones, porque la vida no es un camino de rosas. Hemos tenido momentos muy complicados, pero el duelo no puede durar toda la vida. Hay que intentar las cosas y no quedarnos con la duda", finalizó Monchi.