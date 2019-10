Ibrahimovic, ¿una opción para el Sevilla?

Valencia, Atlético de Madrid, e incluso Real Zaragoza, son algunos de los clubes que han empezado a sonar. Y, ¿el Sevilla? ¿Sería una opción para el club de Nervión? No es difícil de imaginar, toda vez que el ataque del equipo entrenador por Julen Lopetegui no es que ande fino precisamente. Ni De Jong ni ‘Chicharito’ Hernández terminan de coger un sitio fijo en el once, y Dabbur apenas ha tenido oportunidades para demostrar su valía.

Por esto, y porque además el caché de Ibrahimovic, de 38 años de edad, no es el de antaño, su llegada al Sevilla no se antoja ninguna tontería. De todos modos, y atendiendo a los antecedentes del sueco, aún resta para saber qué camiseta vestirá a partir del próximo año, pues algo así ocurrió cuando anunció su marcha del Manchester United para recalar en LA Galaxy. Tienen tiempo para hacer sus apuestas hasta entonces.