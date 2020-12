Intrascendental partido en Rennes

El equipo hispalense tiene ante sí un partido en el que no se juega absolutamente nada, ya que está clasificado para octavos como segundo de grupo, pase lo que pase. Los hombres de Lopetegui buscarán despedir la andadura europea de este 2020 ante un Stade Rennais que ya está eliminado.

Sabedores de que el objetivo está cumplido, el conjunto rojiblanco buscará refrescar las piernas para encarar estos últimos partidos del año, teniendo la mirada puesta en el trascendental compromiso liguero del sábado en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe CF.

Enfrente estará un Rennes que, pese a no jugarse nada, buscará conseguir una victoria en este último encuentro europeo, ya que solo ha podido conseguir un punto en los cinco partidos disputados hasta el momento de fase de grupos. Camavinga, Nzonzi o Niang serán algunos de los hombres importantes que, seguro, partirán desde el inicio.

Lopetegui: “Tenemos la ilusión de hacer un buen partido. A eso venimos”

El técnico vasco ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido, en la que ha asegurado que pese a no jugarse nada “esto es la Champions, todos tenemos que estar preparados y con ganas de hacer un buen partido ante un rival que va a querer hacer lo mismo, terminar bien la fase”.

Lopetegui también a hablado sobre la lista de convocados, y aclaraba que “No hemos dejado fuera a ningún jugador que no pudiera venir, están todos los disponibles. Valoraremos los que han venido y trataremos de hacer el once más interesante. Todo este escenario no creo que vuelva a ocurrir esta condensación de partidos en el calendario”.