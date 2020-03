La AS Roma se queda en casa

No habrá partido de la Europa League en Nervión este jueves. La AS Roma, finalmente, no podrá viajar a España después de que el Gobierno de la Nación prohibiese los viajes directos desde Italia a España.

En un principio, se acordó que el partido se disputase a puerta cerrada. El problema surgió cuando el Gobierno de la Nación decidió prohibir los vuelos directos desde España a Italia y al revés. La AS Roma tenía muy complicada poder acudir a Sevilla para jugar la ida de los octavos de final de la Europa League. Los romanos llegaron a barajar el viajar a Faro, Portugal, y acudir a la ciudad hispalense en autobús.

Finalmente, la razón ha imperado y el partido se aplaza.