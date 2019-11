Lopetegui confía en «el colectivo» ante el Leganés

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, afirmó que tiene "toda la confianza" en "el colectivo" y que las bajas del argentino Lucas Ocampos y del brasileño Fernando Reges propician "una oportunidad para otros futbolistas" ante el choque de este domingo contra el Leganés, un rival que les va a "obligar muchísimo".

Tras dirigir un entrenamiento en la Ciudad Deportiva sevillista, Lopetegui manifestó este sábado en rueda de prensa que afrontan la visita del Leganés, un "buen equipo" que está "en un buen momento" a pesar de su clasificación, "como todos los partidos, con gran ambición, respeto al rival y sabiendo de las dificultades".

Lopetegui advirtió de que al conjunto madrileño, a pesar de ser el colista, en sus últimos encuentros "apenas le han tirado la Real Sociedad y el Barcelona", y recordó que alineará "casi al mismo once que ganó el año pasado 0-3" en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El preparador vasco cree que "el sistema 5-3-2" que dispondrá su colega Javier Aguirre va a requerir "un gran partido" de sus futbolistas y alabó al técnico mexicano, de quien le "gusta escucharlo en rueda de prensa" y "tiene un gran aplomo que trasmite a sus jugadores", por lo que "va a ser complicado ganarle al Leganés".

El entrenador del Sevilla explicó que el carrilero derecho Jesús Navas, lesionado en el partido de Valladolid, "ha ido evolucionando bien", pero "la decisión sobre si juega o no" la tomará "esta noche", aunque reiteró que "cuando hay bajas toca buscar alternativas y confiar en el colectivo".

"Nos llega que la gente está ilusionada, pero a partir de ahí lo único que me preocupa es preparar el partido de mañana, que va a ser complejo e importante. Todos los demás componentes no nos desvían de la atención. Queremos hacer un buen partido, el resto no está bajo nuestro control", dijo sobre la posibilidad de alcanzar el liderato.