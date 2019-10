Lopetegui: «Cuando estás tan cerca de ganar te sabe mal empatar»

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, dijo tras el empate de su equipo en Mestalla (1-1) que el punto sumado le sabe a poco.

"Veníamos a ganar. Cuando estás tan cerca de ganar, lógicamente te sabe mal empatar. Lo hemos intentado todo y lo hemos tenido muy cerca", dijo Lopetegui en una breve comparecencia ante la prensa.

Además, destacó que el Sevilla llegó a Mestalla con problemas en la defensa que se agravaron en el primer tiempo -en alusión a la lesión de Escudero- y que fueron los dominadores de la mayor parte del encuentro.

"Hemos controlado 80 minutos de partido, pero los últimos no han estado bien. Es un punto en un campo complejo, pero queríamos ganar y estamos tristes por haber perdido esos dos puntos al final", dijo el preparador vasco.

Lopetequi no quiso pronunciarse por la situación que vive el entrenador del Valencia, Albert Celades, al encontrarse en medio de un enfrentamiento entre club y afición. "No me meto en temas de otros clubes", dijo.