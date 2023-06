Mendilibar ignora «en qué condiciones va a ir» el Sevilla a San Sebastián

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, admitió este sábado en rueda de prensa que no le "ha dado tiempo a preparar el partido" con el que mañana cierra la Liga en el campo de la Real Sociedad, por lo que ignora "en qué condiciones va a ir el equipo" que el miércoles ganó la Liga Europa en el Puskás Aréna de Budapest.

"Hemos ganado y hemos ido de fiesta, pero tampoco hemos pensado demasiado en qué es lo que hemos ganado. Hasta que no nos vayamos de vacaciones y echemos la vista atrás, no vamos a darnos cuenta de lo que hemos hecho", afirmó un Mendilibar que no quiso "decir nada de la propuesta" de renovación que le ha hecho el club hispalense.

El preparador vasco señaló que el central serbio Nemanja Gudelj, que fue sustituido en el último tramo de la final europea con molestias, "no tiene nada", por lo que podrá jugar en San Sebastián, mientras que el central brasileño Marcao y Joan Jordán, que disputaron los últimos minutos de la prórroga, "están mejor de sus lesiones, pero es preferible que no jueguen y se vayan de vacaciones totalmente curados para poder empezar la pretemporada en plenitud".

Aseguró que, aunque no afrontan en "las mejores condiciones" este último partido de LaLiga tras la celebración del título, intentarán "ganar" en San Sebastián para sumar más puntos en la clasificación, y dijo que desconoce si la Real Sociedad les hará el pasillo de honor como campeones de la Liga Europa, aunque acogerá con "respeto" si deciden hacerlo o no.

El técnico vizcaíno evocó el origen modesto de su carrera al afirmar que, "sin el ascenso con el Arratia a Tercera" hace treinta años, "no hubiera existido esto", puesto que ha "tenido que quemar muchas etapas", y añadió: "esto -el título europeo- tiene mucho más nombre, pero siguen siendo cosas parecidas".

Mendilibar, que consideró "una maravilla" que Jesús Navas haya vuelto a ser convocado por la selección a sus 37 años porque, a su juicio, se lo merece y no defraudará, no escondió su asombro al destacar que quien "nunca ha estado arriba", como es su caso, llega "a un equipo que puede aspirar a cosas, parece que te hacen un regalo o te ha tocado en algún lado".

"Los premios se lo dan a la gente que está arriba, pero el trabajo que hace el entrenador que está más abajo puede ser hasta mayor; lo bueno de esta situación es que se puede pensar que nunca es tarde para llegar", recalcó.