Monchi: Los comités no han estado «muy afortunados»

El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', apeló a "la cordura y la tranquilidad" tras lo ocurrido en el derbi de la Copa y dio "la enhorabuena al Real Betis" por pasar a los cuartos, aunque consideró que "los comités no han estado muy afortunados" al decidir que se reanudase este domingo sin la presencia de Joan Jordán, el "agredido" cuando el sábado se suspendió el partido.

"Han pasado demasiadas cosas y todos tenemos que intentar reconducir un poco todo: los dos clubes, los medios de comunicación, e intentar transmitir cordura y tranquilidad. Han sido 20 horas complicadas, queda el derbi del 28 de febrero (en Liga) y desde hoy todos tenemos tiempo de volver a reconducir lo que eran los derbis", dijo en rueda de prensa tras perder el Sevilla por 2-1 y caer eliminado.

Para el directivo sevillista, manteniendo la tradición del derbi hispalense de que ahora "hay que disfrutarlo los que ganas y sufrirlo los que pierden, hoy tenemos una buena oportunidad para recuperar el prestigio" de los duelos entre los eternos rivales sevillanos, recalcó.

"Evidentemente, y de ahí saco al Betis, que no tiene nada que ver, los comités no están muy afortunados con la decisión" de reanudar el partido en la tarde de este domingo después de que Jordán fuera alcanzado el sábado en la cabeza con una barra de PVC lanzada desde el Gol Sur del Benito Villamarín, insistió.

Recordó que "hoy no ha estado Jordán, con lo que no era ninguna pantomima" el daño sufrido por el impacto de dicho objeto, "sino una realidad", por lo que "no contar con el cien por cien de los jugadores" que tenían ayer "era una desventaja", tras decidir la reanudación del partido este domingo primero el Juez de Competición y luego el Comité de Apelación, al rechazar el recurso del Sevilla.

Monchi indicó que le "hubiera gustado que se hubieran tomado el tema con más tranquilidad y no decidir de madrugada, habiendo fechas (para haber fijado otro día), que las había y que con tranquilidad se podían buscar", aunque reiteró su mensaje de abogar por "tranquilizar" el ambiente "y transmitir normalidad".

Sobre las acusaciones vertidas el sábado en Twitter por algunos jugadores béticos, que apuntaron a que Jordán había hecho teatro incitado, además, por Julen Lopetegui, el técnico gaditano precisó que "cada uno es responsable de lo que escribe" y que él mismo lo hace y después, "a veces", se sorprende.

"Mirar atrás no ayuda, tenemos la oportunidad histórica de dar una imagen de cordura y normalidad. Cada uno ha hecho lo que ha creído oportuno y se queda ahí. Es difícil digerir la derrota, y más en un derbi y en un torneo del KO, pero el Sevilla ha demostrado muchas veces que sabe caerse y levantarse", recalcó.

Abundó en que ellos nunca habían buscado "excusas, como decían algunos", ya que "miras las alineaciones de ayer y de hoy y son realidades", e insistió en que los ejecutivos de Betis y Sevilla tienen que "estar por encima de cualquier circunstancia" y mantener sus buenas relaciones.

"Yo respeto a todos los profesionales de Betis, lo primero que he hecho es darle la enhorabuena y también les he dado la mano en el campo. Vamos a intentar entre todos reconstruir. El 6 de enero salí en la Cabalgata de la ciudad y, como rey mago, sólo puedo pedir que es el momento de construir entre todos, cada uno defendiendo lo suyo" y sabiendo que "ahora al que pierde le toca aguantar el tirón", dijo Monchi.

Admitió que está "muy dolido, como el que más", por esta eliminación ante el Betis, ya que han "perdido, pero esto es fútbol", si bien subrayó que "ahora es el momento de dar un ejemplo entre todos".