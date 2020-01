Monchi: «Si anulan el segundo gol, bajo al campo y saco al equipo»

“Si anulan ese gol, igual bajo al campo y saco al equipo, por ejemplo”, manifestó con rotundidad. “ No podemos irnos satisfechos después de una derrota, eso es de equipos pequeños , y el Sevilla es un equipo muy grande, el tercer equipo español que más títulos ha ganado en este siglo. Nos vamos muy enfadados, indignados, y ... me paro un poco. El Sevilla no tiene que tomar medidas, el Sevilla asume que los errores pueden pasar y punto. Más allá de ahí, nosotros a pensar en el partido del martes”, sentenció.

“La acción la ha visto todo el mundo. Es una jugada más que se da en un partido pero no hay ningún análisis técnico ni táctico a partir de esa jugada. Me niego a analizar el partido porque esa jugada es muy clave y es absurdo analizar el resto desde ahí”, aseguró a Movistar LaLiga.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, respondió al director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez, ‘Monchi’, por su crítica a la actuación arbitral de Juan Martínez Munuera en el Santiago Bernabéu y afirmó que el gol anulado a De Jong era “claramente un bloqueo” y que el que subió al marcador del equipo andaluz estuvo precedido de una mano de Munir.

“Vi la jugada del primer gol suyo y es un bloqueo, claramente hay falta. El árbitro mira el VAR y pita falta”, defendió Zidane en rueda de prensa.

“En la segunda para él no pita la mano y la hay. No lo puedo explicar, por eso no entro nunca en valorar las cosas que pasan en el campo porque los árbitros son los que deciden, a veces contra ti y otras a favor. Es una labor complicada. Yo vi falta clara en el bloqueo, gol bien anulado. Se pueden quejar, pero no hay de qué quejarse”, añadió.

Cuando a Zidane le trasladaron las declaraciones de Monchi, que aseguró que el duelo no puede ser analizado tras el gol anulado a De Jong y que si le llegan a anular el segundo habría sacado al equipo del terreno de juego, el técnico madridista señaló: “El problema es suyo. Lo que comentó es su responsabilidad y no soy quien para decirle si tiene razón o no, pero la única cosa es que al final decide el árbitro. Me parece un poco fuerte lo que dijo, pero no voy a impedir al director deportivo del Sevilla hablar”.