'Papu' Gómez: «Parece que hace mucho que estoy aquí»

El mediapunta argentino del Sevilla Alejandro Darío 'Papu' Gómez ha destacado las facilidades que le han dado sus compañeros para adaptarse al equipo y a la ciudad en pocos meses y, en este sentido, ha manifestado que "parece que hace mucho" tiempo que está "aquí".

Gómez, quien llegó el pasado enero al Sevilla traspasado por el Atalanta italiano hasta 2024, agradeció al grupo que comanda Julen Lopetegui lo fácil que le han hecho sus primeros meses en la capital hispalense y afirmó que "los grandes grupos hacen mejores a los equipos".

"En las dificultades es donde se ve y yo me adapté bastante rápido. El grupo me lo hizo fácil. No soy un jugador joven y todo fue muy sencillo conociendo el idioma" y con el apoyo de sus compatriotas Marcos Acuña, Franco Vázquez, Lucas Ocampos, destacó el veterano centrocampista de 33 años.

Apuntó el 'Papu' que "pasaron muchas cosas y muchos partidos" casi sin darse cuenta porque "pasan las competiciones y parece que hace mucho" que está aquí, pero son cuatro meses en los que ha ido "cambiando de casa y de circunstancias en muy poco tiempo".

Sobre su llegada al Sevilla, el medio bonaerense señaló que "quería seguir jugando en las principales ligas y continuar en la selección argentina" y que sabía que si se iba a una liga menor no iba a pasar "y estaba esperando la mejor opción".

"En enero y más aún con el covid se me cerraron las puertas de los grandes equipos de Italia. En los últimos días del mercado apareció (Ramón Rodríguez) 'Monchi' y lo primero que le dije a mi representante fue que cerrara la operación", indicó.

Respecto al objetivo del club a medio plazo, consideró que es "tratar de que el equipo se mantenga entre los cuatro primeros, pueda jugar Champions y competir contra los mejores cada año", lo que en su opinión redunda en el "crecimiento deportivo e institucional para seguir mejorando".

"La idea pienso que es ésa, tratar de estar entre los primeros y quién dice si un día volver a pelear LaLiga", añadió.