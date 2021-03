Vamos Sevilla no le falles a toda tu gente

El Sevilla FC tiene al alcance de su mano llegar a una nueva final, pero para ello deberá no desaprovechar la ventaja de dos goles que consiguió hace tres semanas en el partido de ida de las semifinales de Copa del Rey ante el FC Barcelona (2-0). El balón echará a rodar en el Camp Nou este miércoles a partir de las 21:00, y el encuentro podrá seguirse en abierto por Telecinco.

Lopetegui se lleva a toda la plantilla a Barcelona, incluidos Marcos Acuña y Lucas Ocampos. Esta decisión de viajar en bloque es habitual en los partidos más importantes y tienen como objetivo “hacer piña” y tener enchufados a todos los futbolistas. Además, el técnico rojiblanco ha dejado caer que Ocampos podría tener participación en un momento dado.

Por su parte, el FC Barcelona contará con las mismas bajas que el encuentro del pasado sábado, por lo que Ansu Fati, Sergi Roberto y Coutinho no estarán disponibles para el trascendental choque. Quien apuntaba a ser baja casi segura, el centrocampista Pedri, que se retiró con molestias en el último partido, finalmente se ha podido entrenar con normalidad en el último entrenamiento antes del partido, aunque Koeman asegura que habrá que esperar a ver las sensaciones hasta justo antes de decidir el 11 titular.

Lopetegui: “Hemos hecho una competición muy buena y queremos conseguir el objetivo de poder jugar la final”.

El entrenador del Sevilla FC ha atendido a los medios de comunicación en la previa del encuentro, en la que ha dejado claro que su intención es llegar a la final sí o sí. Las sensaciones del vestuario son buenas, puesto que “El equipo está con ilusión, ese es el estado y nuestra exigencia para mañana. No pensamos en los partidos de antes, sino en lo de mañana. Tenemos que dar nuestra mejor versión, tanto con balón como sin él. Nos interesa el control futbolístico y lo que estemos dispuestos y queramos hacer mañana”, afirma el preparador rojiblanco.

Lopetegui también ha tenido palabras para el colegiado que arbitrará el partido, el murciano Sánchez Martínez, al que coloca como uno de los mejores de la competición: “Con respecto al colegiado, decir que a las semifinales han llegado los cuatro mejores equipos del torneo, por lo que interpreto que es lo mismo en el caso de los árbitros. Seguro que es por méritos propios, tengo plena confianza en la justicia deportiva. Creemos en sus buenas intenciones y en su profesionalidad porque eso les sirve para seguir creciendo en sus carreras”, sentenció el técnico vasco.

Koeman: “Sabemos que es un 2-0 en contra y es un resultado malo para remontar, pero hay opciones”.

El técnico del FC Barcelona también compareció en la rueda de prensa previa al choque, en la que admitió que, a pesar de empezar con un resultado difícil, tienen opciones de remontar y llegar a la final: “Hemos demostrado que el equipo tiene hambre y se ha mentalizado en hacer cosas buenas. Necesitamos más efectividad que hemos demostrado últimamente. Hemos creado más ocasiones que el rival, pero hay que pedir más efectividad en las ocasiones que creamos”, se sinceró el holandés.