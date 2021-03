¿Y si hacemos el sueño realidad, Sevilla?

El Sevilla tiene ante sí el mayor reto de la temporada; remontarle un 2-3 al Borussia Dortmund en su estadio. Ya lo dijo Monchi tras el partido de ida: “Nos dejaron con vida... no nos conocen”, y si algo ha demostrado este equipo durante la presente temporada es que es capaz de pelear y disputarle el partido a cualquier rival que se ponga enfrente. Este martes a partir de las 21:00 viviremos, sin duda, una final anticipada.

El equipo hispalense ha viajado a Alemania con todos sus jugadores disponibles, incluidos Bono y Koundé, aunque hasta última hora no se sabrá a ciencia cierta si podrán entrar o no en el once inicial. Fuera de la lista se ha quedado Aleix Vidal, quien se ha quedado en Sevilla recuperándose de esas molestias que arrastraba desde la semana pasada.

Enfrente, todo un Borussia Dortmund que aparentemente tiene encarrilada la clasificación. El conjunto amarillo no podrá contar con una de sus mayores estrellas, Jadon Sancho, quien según su entrenador estará fuera durante un tiempo. Y al igual que el Sevilla, deberá esperar hasta momentos antes del pitido inicial para saber si puede incluir a jugadores como Thorgan Hazard, Raphael Guerreiro y Giovanni Reyna. Quien sí estará al sobre el césped, para desgracia sevillista, será Erling Haaland.