15 ofertas de empleo en la Sevilla de tecnología, ciencia y consumo digital

Comenzado el año 2021, suma y sigue la tendencia a tener en cuenta por parte de la ciudadanía de Sevilla y su entorno: la creación de empleo en las especializaciones o en los sectores económicos con más potencial de crecimiento. Ni lo ha paralizado la pandemia del coronavirus ni lo paralizan los festivos navideños. Por ello seguimos publicando como cada lunes nuevas entregas de esta panorámica de información y orientación, con ofertas actuales de empleo a los que aspirar en Sevilla, en perfiles profesionales y en ámbitos empresariales donde hay más dinamismo y perspectiva de futuro. Creados tanto por empresas sevillanas como por compañías nacionales y extranjeras que han abierto subsedes o delegaciones en la capital andaluza para desarrollar negocio dentro y fuera de España. Y en la sección 'Empleos con más Futuro' puede ver también las que he publicado los lunes anteriores, y ahí también hallará las que se difundan los próximos lunes.

Hasta el viernes 8 de enero inclusive está abierto el plazo para presentar candidatura a cuatro ofertas de empleo del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), centro científico radicado en el complejo de edificios en el área del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Uno de los puestos es de técnico especialista en criopreservación y fecundación in vitro en líneas transgénicas de ratón, para apoyar el funcionamiento del Servicio de Producción y Experimentación Animal del IBiS. Puede ser una persona con un grado en Ciencias de la Salud: Veterinaria, Biomedicina, Biología, Farmacia, Medicina, etc. Otra de las cuatro ofertas de empleo es para técnico especialista en microscopía, con el fin de mantener y verificar la instrumentación, dando soporte a investigadores internos y externos al IbiS. Puede ser licenciada en Biología, Farmacia, Química, Biotecnología, etc., con experiencia previa contrastable en técnicas de microscopía. También quiere seleccionar a una persona para técnico especialista en laboratorio de usos múltiples, con el fin de participar en la gestión del mantenimiento diario del Servicio de Apoyo a las Investigaciones Biomédicas. Y el otro puesto es para técnico especialista en citometría de flujo, con funciones como la calibración y manejo de la instrumentación, la formación para el uso de citómetros analizadores y el soporte técnico en los análisis de citometría.