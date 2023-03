Alcampo cierra la compra de 224 tiendas de Dia

Una operación que finalmente se ha cerrado con 11 tiendas menos de las 235 previstas inicialmente en la negociación. La directora de comunicación externa y RSC, Yolanda Fernández, ha precisado que se cerró en esta cifra tras el "trabajo de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) y la negociación con Dia". "Las tiendas que no se han adquirido es un tema que compete a Dia y no a nosotros", ha explicado.

"La operación de adquisición de Dia nos va a permitir reforzar nuestra presencia en España y llegar a territorios donde Alcampo no estaba presente . Nuestro objetivo es convertirnos en el líder alimentario 'phydigital' del país. Esta operación es una oportunidad única para realizar nuestro crecimiento físico de proximidad", ha asegurado el director de marca y cliente de Alcampo, Eduardo Latorre, en un encuentro con medios.

Por otro lado, el director de marca y cliente de Alcampo, Eduardo Latorre, ha recordado que la cadena de distribución es "líder indiscutible" en precios.

"Ofreceremos por primera vez nuestro modelo de comercio a nuevas ciudades. Tenemos uno de los pilares de Alcampo para mejorar como es el precio. Somos líderes indiscutibles en precio, reconocida nuestra cesta de la compra, año tras año, como la más barata del país", ha subrayado Latorre.

Por su parte, Yolanda Fernández ha recordado también que Alcampo "es reconocida como la enseña más barata de España, tiene un gran surtido que responde a las necesidades del clientes con productos básicos". "No es algo nuevo, porque lo venimos haciendo desde siempre", ha recalcado.

"No vamos a entrar en guerra de porcentajes, pero sí analizamos los precios barrio a barrio y producto a producto, para garantizar que somos los más baratos. No vamos a entrar en esa guerra que no beneficia a nadie", ha asegurado, después de que compañías como Eroski y Mercadona hayan comunicado sus incrementos de costes a lo largo de esta semana.