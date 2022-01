¿Autos usados que valen igual que nuevos? Otro efecto secundario de la covid

Precios exorbitantes y pocas opciones es el desalentador panorama que encaran los compradores de autos usados en EE.UU., donde un coche usado cuesta casi lo mismo que cuando salió a la venta como nuevo antes de una pandemia que ha afectado la fabricación de un producto esencial para millones de familias.

"Llevo casi tres meses tratando de comprar un auto usado pero no le llego al precio de ninguno que valga la pena", dice a Efe Armando Chávez, un inmigrante mexicano al que le urge obtener una forma de transporte en Los Ángeles.

Chávez logró ahorrar 8.000 dólares para comprar un vehículo que le lleve a su nuevo trabajo, a unas 30 millas de su hogar, pero por ese precio asegura que no encuentra nada que le dé seguridad y aguante el ritmo.

"Es muy frustrante porque no tengo más dinero. No quiero endeudarme, pero necesito el auto", subraya este trabajador que ha visitado más de 40 sitios de ventas y ha buscado incluso ofertas fuera del estado. "Nada, no encuentro nada... Los precios de los usados están como si fueran nuevos".