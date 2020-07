Cómo vender y comprar desde las emociones

La psicología social es una disciplina clave para entender las estrategias empresariales de venta de productos. La publicidad no nos vende objetos, nos vende emociones positivas: felicidad, seguridad, carisma, belleza, amor, placeres visuales en general. Ya no te dicen “compre esto o lo otro” sino que la fórmula cambia: con este objeto usted dará un paso adelante para lograr la felicidad que es una especie de concepto comodín por lo etéreo de su significado. Sin embargo, el humano tiene la capacidad de racionalizar toda esta situación y no dejarse dominar por ella. Ser un consumidor en el contexto de la sociedad empresarial también tiene sus retos.