Con el Covid-19, ¿los robots deberían esperar?

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en el mundo de las empresas es imparable, pero supongo que, sobre todo, los grandes empresarios tendrán que echar mano de su ética empresarial y frenar algo o mucho esta dinámica, son los seres humanos los que necesitan comer y mantener la dignidad de ocupar un puesto de trabajo.

A veces es difícil comprender la maravillosa capacidad inventiva de los seres humanos. Yuval Harari, en uno de sus gruesos y sin embargo exitosos libros, Homo Deus, describe numerosos casos de hasta dónde ha llegado ya el fenómeno de la IA, desde coches sin conductor que pueden ofrecer más seguridad que los conducidos por humanos hasta “taxis” programados para recogerte todos los días y llevarte el trabajo, pasando por programas inteligentes que componen música estilo Bach y a los especialistas les resulta difícil distinguirlo o la propuesta de que permitamos que Google, por ejemplo, estudie durante un tiempo nuestros emails privados y los algoritmos del servidor acabarán por indicarnos qué trabajo nos puede venir mejor a nuestra personalidad y hasta qué tipo de pareja puede hacernos más felices.

No hace mucho concluía una de estas crónicas –tan personales y heterodoxas porque no se adecuan a lo que el periodismo entiende por tal- afirmando que si la pandemia nos trae un mayor grado de autarquía o relocalización de empresas y comprendemos que no podemos deslocalizarnos para llevarnos la producción a China o a otras partes del mundo “por un puñado de dólares” de ahorro –tomo el título de la película de Clint Eastwood ahora que cumple 90 años-, el ahorro vendría entonces echando mano de los robots, de modo y manera que las mascarillas y el paracetamol, etc., los fabricarían ellos, no los chinos.

No sé cómo, pero será necesario parar el avance de este proceso porque ahora se trata de atender a los humanos. Y digo que no sé cómo porque, aunque pudiera proponer vías, no estoy seguro de que fueran útiles puesto que el ser humano hace mucho tiempo que se está viendo superado por sus propias creaciones. En este sentido, se habla mucho y se critica ferozmente que tenemos un gobierno “social-comunista” pero eso no invalida una de las frases más geniales de Karl Marx cuando afirmó que no es la conciencia la que determina la sociedad, sino que, por el contrario, son nuestras creaciones sociales las que determinan nuestra conciencia. Con otras palabras: nos educan en la familia, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en el cine o en los medios en general para ser solidarios, pero luego los resultados son que la cabra tira al monte.